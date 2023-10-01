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Saúde

Ethel Maciel será 1ª mulher a presidir grupo da OMS contra a tuberculose

Professora da Ufes, que é secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, também é a primeira pessoa da América Latina a ocupar cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2023 às 17:57

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 17:57

Ethel Maciel, comentarista de saúde
Ethel Maciel, comentarista de saúde Crédito: Fernando Madeira
A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, é a primeira mulher a presidir o Grupo de Assessoramento Técnico para a Tuberculose (STAG-TB) da Organização Mundial da Saúde (OMS). A nomeação ocorreu na última sexta-feira (29). Ela também será a primeira pessoa da América Latina a ocupar o cargo.
O grupo é formado por 16 especialistas de 12 países diferentes (África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Gâmbia, Letônia, Índia, Indonésia, Irã e Irlanda do Norte) e atua para contribuir para a eliminação da tuberculose no mundo.
Os profissionais são responsáveis por assessorar as decisões do diretor-geral Tedros Adhanom em relação aos cuidados e a prevenção da doença.
Ethel é formada em Enfermagem e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Além disso, ela tem mestrado em Enfermagem de Saúde Pública e doutorado em Saúde Coletiva/Epidemiologia, ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-doutorados nas universidades da Califórnia e Johns Hopkins, nos Estados Unidos, sempre com pesquisas na área da tuberculose.
De 2019 a 2022, a profissional atuou como presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Ela também representou o governo brasileiro na Rede de Pesquisa em TB do BRICS e faz parte do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas.

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