Esqueleto de baleia é encontrado na praia de Guriri Crédito: André Nogueira do Nascimento

Uma cena chamou a atenção de quem passou pela praia de Guriri , em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Moradores encontraram um esqueleto inteiro de uma baleia na areia. As imagens foram registradas na manhã desta quarta-feira (23). O Instituto Baleia Jubarte investiga se o animal é o mesmo encontrado na mesma região no último dia 20.

De acordo com moradores, o esqueleto foi encontrado na região do Posto 5 Norte de Guriri. Segundo populares, o animal mede 13 metros. Como as fotos foram enviadas na manhã desta terça, o Instituto Jubarte foi acionado para averiguar se havia alguma nova notificação de baleia encontrada na orla capixaba.

O médico veterinário e coordenador de pesquisa do órgão, Milton Marcondes, explicou que as fotos desta terça podem ser do mesmo animal encontrado no dia 20, mas já em estado mais adiantado de decomposição.

“Eu não tenho 100% de certeza se essas fotos correspondem a uma outra baleia ou a que foi encontrada no dia 20. Mas, pelo tamanho e estado de decomposição, é coerente ser a mesma baleia, agora, em estado maior de decomposição”, explicou.

Esqueleto de baleia é encontrado na praia de Guriri

NÚMERO DE BALEIAS ENCALHADAS NO BRASIL EM 2021

Encalhes por estado:

SC: 10

SP: 9

RJ: 6

RS: 6

BA: 2

ES: 2

PR: 2

Total: 37



Encalhes por mês em todo o país:

Jan: 0

Fev: 1

Mar: 0

Abr: 5

Mai: 10

Jun: 21



Segundo Marcondes, o pico dos encalhes geralmente acontece em agosto. Então o número deve ser maior que o alto índice de junho deste ano. "Esse aumento de maio para junho é porque as baleias estão voltando para passar o inverno no Brasil. Então em junho devem ter mais baleias aqui do que em maio", disse.

De acordo com o coordenador, todos os 37 animais localizados na costa em 2021, já chegaram mortos na praia, não chegando a encalhar vivos. “Conseguir devolver uma baleia viva para o mar acontece, mas é bem raro”, afirmou.