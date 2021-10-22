O Espírito Santo registrou 469.697 raios entre os meses de janeiro e setembro deste ano. O número, divulgado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe) é o maior dos últimos cinco anos, analisando os primeiros 9 meses de cada ano.
Espírito Santo já teve 470 mil raios em 2021, recorde nos últimos 5 anos
Conforme divulgado pelo Elat, o número que mais se aproxima do valor registrado em 2021 foi exatamente em 2020. No período, foram 361.924 raios no Estado. Dos últimos cinco anos, o menor número foi observado em 2017: 63.756 raios. Confira a relação abaixo:
- 2016: 150.399 raios
- 2017: 63.756 raios
- 2018: 185.743 raios
- 2019: 166.297 raios
- 2020: 361.924 raios
- 2021: 469.697 raios
O Elat também detalhou a quantidade de raios registrados em cada município do Estado. Conforme o grupo, Ecoporanga, na Região Norte do Espírito Santo, foi a cidade com o maior número de raios observados entre janeiro e setembro deste ano, com 34.740 descargas.
A média entre os 78 municípios do Espírito Santo ficou em aproximadamente 6022 raios por cidade no período analisado, de acordo com os dados do Elat.
TOTAL DE RAIOS POR CIDADE NO ES
- Ecoporanga: 34.740
- Nova Venécia: 27.063
- Linhares: 26.612
- São Mateus: 21.125
- Barra de São Francisco: 20.879
- Domingos Martins: 17.621
- Muniz Freire: 15.523
- Alegre: 15.302
- Montanha: 14.627
- Guaçuí: 10.807
- Água Doce do Norte: 10.410
- Colatina: 9.728
- Aracruz: 9.613
- Pinheiros: 9.580
- Vila Pavão: 9.242
- Castelo: 8.500
- Cachoeiro de Itapemirim: 8.001
- Santa Leopoldina: 7.627
- Afonso Cláudio: 7.441
- Boa Esperança: 6.804
- Vila Valério: 6.677
- Mimoso do Sul: 6.501
- Baixo Guandu: 6.376
- Pancas: 5.898
- Marechal Floriano: 5.795
- Rio Bananal: 5.688
- Presidente Kennedy: 5.416
- São Gabriel da Palha: 5.392
- Alfredo Chaves: 5.105
- Águia Branca: 5.042
- Iúna: 4.586
- Santa Maria de Jetibá: 4.334
- Laranja da Terra: 4.297
- Mucurici: 4.086
- Itaguaçu: 4.057
- São José do Calçado: 4.028
- Santa Teresa: 4.024
- Conceição do Castelo: 3.951
- Jaguaré: 3.791
- Conceição da Barra: 3.518
- Ponto Belo: 3.477
- Vargem Alta: 3.287
- Dores do Rio Preto: 3.278
- Pedro Canário: 3.170
- Muqui: 3.102
- Ibitirama: 2.972
- São Domingos do Norte: 2.953
- Mantenópolis: 2.821
- Governador Lindenberg: 2.808
- Cariacica: 2.769
- Viana: 2.706
- Divino de São Lourenço: 2.703
- São Roque do Canaã: 2.650
- Bom Jesus do Norte: 2.587
- Itarana: 2.574
- Jerônimo Monteiro: 2.488
- Serra: 2.450
- Brejetuba: 2.430
- Apiacá: 2.384
- Venda Nova do Imigrante: 2.264
- Guarapari: 2.247
- Sooretama: 2.178
- Fundão: 2.154
- Ibatiba: 1.930
- Marilândia: 1.720
- Vila Velha: 1.604
- Itapemirim: 1.551
- Iconha: 1.532
- Alto Rio Novo: 1.471
- João Neiva: 1.378
- Irupi: 1.163
- Ibiraçu: 1.118
- Anchieta: 1.084
- Atílio Vivacqua: 959
- Vitória: 701
- Rio Novo do Sul: 608
- Marataízes: 545
- Piúma: 74