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Espírito Santo já teve 470 mil raios em 2021, recorde nos últimos 5 anos

O levantamento aponta que o município do Estado onde houve maior incidência de descargas elétricas foi Ecoporanga, no Norte capixaba, com um somatório de 34.740 raios

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:07

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 out 2021 às 15:07
Raios durante tempestades no Espírito Santo
O Espírito Santo registrou 470 mil raios entre os meses de janeiro e setembro deste ano Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo registrou 469.697 raios entre os meses de janeiro e setembro deste ano. O número, divulgado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe) é o maior dos últimos cinco anos, analisando os primeiros 9 meses de cada ano.
Espírito Santo já teve 470 mil raios em 2021, recorde nos últimos 5 anos
Conforme divulgado pelo Elat, o número que mais se aproxima do valor registrado em 2021 foi exatamente em 2020. No período, foram 361.924 raios no Estado. Dos últimos cinco anos, o menor número foi observado em 2017: 63.756 raios. Confira a relação abaixo:
  • 2016: 150.399 raios
  • 2017: 63.756 raios
  • 2018: 185.743 raios
  • 2019: 166.297 raios
  • 2020: 361.924 raios
  • 2021: 469.697 raios
O Elat também detalhou a quantidade de raios registrados em cada município do Estado. Conforme o grupo, Ecoporanga, na Região Norte do Espírito Santo, foi a cidade com o maior número de raios observados entre janeiro e setembro deste ano, com 34.740 descargas.
Já o município que teve o menor número de raios no período foi Piúma, da Região Sul, com 74. Na Grande Vitória, Cariacica foi a cidade com a maior incidência de descargas elétricas neste ano, com 2.769. Vitória teve o menor número de registros de raios da Região Metropolitana, com 701.

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TOTAL DE RAIOS POR CIDADE NO ES

  • Ecoporanga: 34.740
  • Nova Venécia: 27.063
  • Linhares: 26.612
  • São Mateus: 21.125
  • Barra de São Francisco: 20.879
  • Domingos Martins: 17.621
  • Muniz Freire: 15.523
  • Alegre: 15.302
  • Montanha: 14.627
  • Guaçuí: 10.807
  • Água Doce do Norte: 10.410
  • Colatina: 9.728
  • Aracruz: 9.613
  • Pinheiros: 9.580
  • Vila Pavão: 9.242
  • Castelo: 8.500
  • Cachoeiro de Itapemirim: 8.001
  • Santa Leopoldina: 7.627 
Ecoporanga fica no extremo Norte capixaba e tem pouco mais de 20 mil habitantes segundo o IBGE
Ecoporanga foi a cidade que registrou o maior número de raios no ano de 2021 até aqui, segundo o Elat Crédito: Divulgação/Prefeitura de ecoporanga
  • Afonso Cláudio: 7.441
  • Boa Esperança: 6.804
  • Vila Valério: 6.677
  • Mimoso do Sul: 6.501
  • Baixo Guandu: 6.376
  • Pancas: 5.898
  • Marechal Floriano: 5.795
  • Rio Bananal: 5.688
  • Presidente Kennedy: 5.416
  • São Gabriel da Palha: 5.392
  • Alfredo Chaves: 5.105
  • Águia Branca: 5.042
  • Iúna: 4.586
  • Santa Maria de Jetibá: 4.334
  • Laranja da Terra: 4.297
  • Mucurici: 4.086
  • Itaguaçu: 4.057
  • São José do Calçado: 4.028
  • Santa Teresa: 4.024
  • Conceição do Castelo: 3.951
  • Jaguaré: 3.791
  • Conceição da Barra: 3.518
  • Ponto Belo: 3.477
  • Vargem Alta: 3.287
  • Dores do Rio Preto: 3.278
Os raios foram registrados na noite desta quarta-feira (31)
Moradores registram raios no céu de Guaçuí: município contabilizou 10.807 neste ano Crédito: Internauta
  • Pedro Canário: 3.170
  • Muqui: 3.102
  • Ibitirama: 2.972
  • São Domingos do Norte: 2.953
  • Mantenópolis: 2.821
  • Governador Lindenberg: 2.808
  • Cariacica: 2.769
  • Viana: 2.706
  • Divino de São Lourenço: 2.703
  • São Roque do Canaã: 2.650
  • Bom Jesus do Norte: 2.587
  • Itarana: 2.574
  • Jerônimo Monteiro: 2.488
  • Serra: 2.450
  • Brejetuba: 2.430
  • Apiacá: 2.384
  • Venda Nova do Imigrante: 2.264
  • Guarapari: 2.247
  • Sooretama: 2.178
  • Fundão: 2.154
Raios em Barra de São Francisco, Noroeste do ES
Barra de São Francisco, Noroeste do ES, teve 20.879 descargas elétricas neste ano Crédito: Alberto Borém
  • Ibatiba: 1.930
  • Marilândia: 1.720
  • Vila Velha: 1.604
  • Itapemirim: 1.551
  • Iconha: 1.532
  • Alto Rio Novo: 1.471
  • João Neiva: 1.378
  • Irupi: 1.163
  • Ibiraçu: 1.118
  • Anchieta: 1.084
  • Atílio Vivacqua: 959
  • Vitória: 701
  • Rio Novo do Sul: 608
  • Marataízes: 545
  • Piúma: 74

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