Espírito Santo já teve 470 mil raios em 2021, recorde nos últimos 5 anos

O Espírito Santo registrou 470 mil raios entre os meses de janeiro e setembro deste ano

Conforme divulgado pelo Elat, o número que mais se aproxima do valor registrado em 2021 foi exatamente em 2020. No período, foram 361.924 raios no Estado. Dos últimos cinco anos, o menor número foi observado em 2017: 63.756 raios. Confira a relação abaixo: