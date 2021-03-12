Escola de Vargem Alta suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

Os casos foram confirmados na Escola Municipal de Educação Básica "Prosperidade”, que fica no distrito do município que tem o mesmo nome. A prefeitura não revelou se as contaminações aconteceram em alunos ou funcionários, mas informou que durante o período não haverá atendimento ao público na unidade. Fica suspenso ainda, o transporte escolar para o colégio. As medidas foram tomadas para proteger os alunos e trabalhadores da educação e promover a redução do contágio.