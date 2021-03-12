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Pandemia

Escola de Vargem Alta suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

Segundo a prefeitura, as atividades serão realizadas de forma remota durante dez dias

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:43
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Escola de Vargem Alta suspende aulas após casos de Covid-19 Crédito: Ivan Aleksic/Unsplash
O município de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, decidiu paralisar as atividades presenciais em uma escola municipal por conta da confirmação de dois casos de Covid-19 na unidade. A decisão foi tomada na última quarta-feira (10). Segundo a prefeitura, as aulas serão realizadas de forma remota durante dez dias.
Os casos foram confirmados na Escola Municipal de Educação Básica "Prosperidade”, que fica no distrito do município que tem o mesmo nome. A prefeitura não revelou se as contaminações aconteceram em alunos ou funcionários, mas informou que durante o período não haverá atendimento ao público na unidade. Fica suspenso ainda, o transporte escolar para o colégio. As medidas foram tomadas para proteger os alunos e trabalhadores da educação e promover a redução do contágio.

SUL DO ESTADO

As aulas presenciais foram suspensas em mais escolas do Sul do Estado neste ano. A unidade de Vargem Alta é a quarta em pouco mais de um mês desde o início do ano letivo a paralisar as atividades por conta de casos da doença.
As outras três escolas da região são da rede estadual. Em Muqui a Escola Marcondes de Souza Filho foi fechada por 15 dias após confirmações da Covid 19. Em Irupi a Bernardo Horta também teve aulas suspensas depois de casos confirmados.
primeiro caso foi na Escola Elisa Paiva, em Conceição do Castelo. Foram 15 dias com atividades exclusivamente on-line. Na segunda-feira (8), a escola foi reaberta.

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