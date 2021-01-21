Escadaria da Piedade ganha pinturas inspiradas na comunidade em Vitória

Ano novo, pintura nova. Com cores vivas e alegres, a Escadaria da Piedade, no Centro de Vitória, ganhou uma nova identidade visual nesta quarta-feira (20). Os desenhos são todos inspirados no samba e na cultura, que fazem da região um reduto cultural no Centro Histórico de Vitória, mas que recentemente também convive com violência e medo por parte dos moradores.
Há cerca de seis meses, a ideia de recuperação da escadaria começou a ganhar forma. Idealizado pela Casa 7, um espaço que promove a cultura, arte e entretenimento no Centro, o projeto "Cores da Piedade" foi planejado e desenvolvido. Coube à artista visual Kika Carvalho, nascida em Vitória e conhecedora da região, desenvolver os desenhos, recrutar pintores e colocar a tinta no concreto.
"Tenho um atelier embaixo da Casa 7 e desde que o espaço inaugurou, eu e Diego (sócio do espaço) fizemos vários planos de atividades para fazer com a comunidade, mas aí veio a pandemia e adiou um pouco nossos planos. Essa pintura foi uma das formas de executar esses sonhos, mesmo no contexto da Covid", explicou a artista.
HORA DE PINTAR
Com o projeto todo elaborado, chegou o momento de colocar a mão na massa, ou melhor, na tinta. Para pintar todos os degraus da escadaria, foram dias debaixo de muito sol e muito esforço físico para deixar perfeitos os desenhos planejados para o espaço.
"É uma sensação de alívio muito grande ver que deu certo, pois deu muito trabalho. Pintamos horas no sol quente, às vezes ajoelhados no chão, com as costas curvadas. A escada foi praticamente toda pintada no pincel com pessoas passando a todo momento, por vezes pisando na tinta fresca e manchando a pintura. Toda ela tem pelo menos três demãos de tinta. Como artista e moradora do Centro me dá um orgulho enorme poder participar desse projeto, pois a Piedade já é riquíssima em cultura, o que nós fizemos foi dar um pouco mais de cor para retratar essa história", detalhou a artista.
Para executar a pintura, Kika contou com a ajuda de quatro assistentes, sendo três deles moradores da comunidade (Ana Gabriela, Luís e Luísa). Já ela e Larissa são moradoras do Parque Moscoso. Com muito esforço, o quinteto conseguiu realizar a pintura em cerca de 20 dias, sendo finalizada nesta quarta-feira, com a inauguração oficial. Logo no início da escadaria, a nova pintura já traz a frase "A mais querida" – lema da Unidos da Piedade, agremiação da comunidade.
Ver no cimento a materialização de um propósito coletivo, enche de orgulho o idealizador do projeto, que contou também com parceria de empresas privadas para ganhar formas e cores.
"É sensação de missão cumprida por saber que alcançamos nossos objetivos. Quando nos instalamos no Centro, nosso intuito era poder de alguma forma contribuir para melhoria da comunidade e do entorno. Já tínhamos a política de empregar 80% de moradores nos eventos e ações, e a revitalização foi a primeira grande entrega de tantas outras que pretendemos fazer", contou Diego Lemos, da Casa 7.
RESSIGNIFICAÇÃO
Mais do que a pintura em si, o "Cores da Piedade", também pode motivar a comunidade. Ativista e entusiasta do Centro histórico, a produtora cultural Stael Magesck acredita que esse novo cenário servirá para animar os moradores, especialmente em se orgulharem do local onde moram.
"A escadaria agora tem uma energia diferente, mais alegre. Quando se valoriza o que a própria comunidade possui, creio que isso ressignifique a sensação de pertencimento que as pessoas que ali residem. Eles vão ver a própria Piedade pintada nos desenhos, vão querer manter a pintura sempre limpa e bonita. A arte tem esse poder de transformação", contou ela.