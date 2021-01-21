Escadaria da Piedade ganha pinturas inspiradas na comunidade em Vitória

Por cerca de 20 dias, os degraus da escadaria foram pintados em inspirações oriundas na própria comunidade da Piedade Crédito: Instagram/@coresdapiedade

Escadaria da Piedade, no Centro de Ano novo, pintura nova. Com cores vivas e alegres, a, no Centro de Vitória , ganhou uma nova identidade visual nesta quarta-feira (20). Os desenhos são todos inspirados no samba e na cultura, que fazem da região um reduto cultural no Centro Histórico de Vitória, mas que recentemente também convive com violência e medo por parte dos moradores.

Há cerca de seis meses, a ideia de recuperação da escadaria começou a ganhar forma. Idealizado pela Casa 7, um espaço que promove a cultura, arte e entretenimento no Centro, o projeto "Cores da Piedade" foi planejado e desenvolvido. Coube à artista visual Kika Carvalho, nascida em Vitória e conhecedora da região, desenvolver os desenhos, recrutar pintores e colocar a tinta no concreto.

"Tenho um atelier embaixo da Casa 7 e desde que o espaço inaugurou, eu e Diego (sócio do espaço) fizemos vários planos de atividades para fazer com a comunidade, mas aí veio a pandemia e adiou um pouco nossos planos. Essa pintura foi uma das formas de executar esses sonhos, mesmo no contexto da Covid", explicou a artista.

HORA DE PINTAR

Com o projeto todo elaborado, chegou o momento de colocar a mão na massa, ou melhor, na tinta. Para pintar todos os degraus da escadaria, foram dias debaixo de muito sol e muito esforço físico para deixar perfeitos os desenhos planejados para o espaço.

"É uma sensação de alívio muito grande ver que deu certo, pois deu muito trabalho. Pintamos horas no sol quente, às vezes ajoelhados no chão, com as costas curvadas. A escada foi praticamente toda pintada no pincel com pessoas passando a todo momento, por vezes pisando na tinta fresca e manchando a pintura. Toda ela tem pelo menos três demãos de tinta. Como artista e moradora do Centro me dá um orgulho enorme poder participar desse projeto, pois a Piedade já é riquíssima em cultura, o que nós fizemos foi dar um pouco mais de cor para retratar essa história", detalhou a artista.

Logo de cara, o lema da escola de samba Unidos da Piedade está pintado nos primeiros degraus da escadaria Crédito: Stael Magesck

Para executar a pintura, Kika contou com a ajuda de quatro assistentes, sendo três deles moradores da comunidade (Ana Gabriela, Luís e Luísa). Já ela e Larissa são moradoras do Parque Moscoso. Com muito esforço, o quinteto conseguiu realizar a pintura em cerca de 20 dias, sendo finalizada nesta quarta-feira, com a inauguração oficial. Logo no início da escadaria, a nova pintura já traz a frase "A mais querida" – lema da Unidos da Piedade, agremiação da comunidade.

Ver no cimento a materialização de um propósito coletivo, enche de orgulho o idealizador do projeto, que contou também com parceria de empresas privadas para ganhar formas e cores.

"É sensação de missão cumprida por saber que alcançamos nossos objetivos. Quando nos instalamos no Centro, nosso intuito era poder de alguma forma contribuir para melhoria da comunidade e do entorno. Já tínhamos a política de empregar 80% de moradores nos eventos e ações, e a revitalização foi a primeira grande entrega de tantas outras que pretendemos fazer", contou Diego Lemos, da Casa 7.

RESSIGNIFICAÇÃO

Mais do que a pintura em si, o "Cores da Piedade", também pode motivar a comunidade. Ativista e entusiasta do Centro histórico, a produtora cultural Stael Magesck acredita que esse novo cenário servirá para animar os moradores, especialmente em se orgulharem do local onde moram.