ES tem relatos de queda de energia em meio a apagão nacional

Subestações de energia inauguradas pela EDP na Serra, em Nova Zelândia e Nova Almeida Crédito: EDP/Divulgação

Conforme relatos de ouvintes da Rádio CBN VItória, houve queda de energia em Jardim Camburi, Bento Ferreira e no Complexo de Tubarão, em Vitória; Itaquari, Oriente e Jardim América, em Cariacica; e Coqueiral de Aracruz.

Na cidade de Barra de São Francisco, o fornecimento ficou interrompido por cerca de 40 minutos, informou a prefeitura.

Em nota, a EDP, responsável pela energia elétrica em 70 municípios do Espírito Santo e 28 cidades de São Paulo, informou que o fornecimento foi impactado devido a uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), mas que a rede elétrica de distribuição da EDP foi normalizada imediatamente.

"A causa da ocorrência está sendo apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)", afirmou a EDP.

Apagão em cidades

O apagão nacional deixou várias cidades sem energia a partir das 8h20 desta terça-feira (15). Em nota, o Operador Nacional do Sistema disse que uma ocorrência às 8h31 interrompeu a carga em estados do Norte e Nordeste, afetando também os do Sudeste.

Segundo o ONS, uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados. Até 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga. A recomposição foi concluída nas regiões Sul e Sudeste.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia.

"Apesar do baixo nível de chuva, não estamos em uma situação de seca extrema, principalmente na região nordeste, que foi onde começou o apagão", explicou o órgão.

Estados afetados pelo apagão

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Rio de Janeiro

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins