ES tem relatos de queda de energia em meio a apagão nacional

Moradores de diversas localidades do Espírito Santo relataram queda de energia, na manhã desta terça-feira (15), em meio ao apagão nacional que atinge vários Estados do país.
Conforme relatos de ouvintes da Rádio CBN VItória, houve queda de energia em Jardim Camburi, Bento Ferreira e no Complexo de Tubarão, em Vitória; Itaquari, Oriente e Jardim América, em Cariacica; e Coqueiral de Aracruz.
Na cidade de Barra de São Francisco, o fornecimento ficou interrompido por cerca de 40 minutos, informou a prefeitura.
Em nota, a EDP, responsável pela energia elétrica em 70 municípios do Espírito Santo e 28 cidades de São Paulo, informou que o fornecimento foi impactado devido a uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), mas que a rede elétrica de distribuição da EDP foi normalizada imediatamente.
"A causa da ocorrência está sendo apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)", afirmou a EDP.
Apagão em cidades
O apagão nacional deixou várias cidades sem energia a partir das 8h20 desta terça-feira (15). Em nota, o Operador Nacional do Sistema disse que uma ocorrência às 8h31 interrompeu a carga em estados do Norte e Nordeste, afetando também os do Sudeste.
Segundo o ONS, uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados. Até 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga. A recomposição foi concluída nas regiões Sul e Sudeste.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia.
"Apesar do baixo nível de chuva, não estamos em uma situação de seca extrema, principalmente na região nordeste, que foi onde começou o apagão", explicou o órgão.
Estados afetados pelo apagão
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Goiás
- Maranhão
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Pernambuco
- Piauí
- Rio Grande do Norte
- Rio de Janeiro
- Santa Catarina
- São Paulo
- Tocantins
*Texto em atualização