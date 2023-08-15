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ES tem relatos de queda de energia em meio a apagão nacional

Operador Nacional do Sistema (ONS) diz que uma falha às 8h31 afetou o fornecimento de energia em Estados do Norte, do Nordeste e do Sudeste; veja lista
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 ago 2023 às 09:53

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 09:53

Subestações de energia inauguradas pela EDP na Serra, em Nova Zelândia e Nova Almeida
Subestações de energia inauguradas pela EDP na Serra, em Nova Zelândia e Nova Almeida Crédito: EDP/Divulgação
Moradores de diversas localidades do Espírito Santo relataram queda de energia, na manhã desta terça-feira (15), em meio ao apagão nacional que atinge vários Estados do país.
Conforme relatos de ouvintes da Rádio CBN VItória, houve queda de energia em Jardim Camburi, Bento Ferreira e no Complexo de Tubarão, em Vitória; Itaquari, Oriente e Jardim América, em Cariacica; e Coqueiral de Aracruz.
Na cidade de Barra de São Francisco, o fornecimento ficou interrompido por cerca de 40 minutos, informou a prefeitura. 
Em nota, a EDP, responsável pela energia elétrica em 70 municípios do Espírito Santo e 28 cidades de São Paulo, informou que o fornecimento foi impactado devido a uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), mas que a rede elétrica de distribuição da EDP foi normalizada imediatamente.
"A causa da ocorrência está sendo apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)", afirmou a EDP. 

Apagão em cidades

O apagão nacional deixou várias cidades sem energia a partir das 8h20 desta terça-feira (15). Em nota, o Operador Nacional do Sistema disse que uma ocorrência às 8h31 interrompeu a carga em estados do Norte e Nordeste, afetando também os do Sudeste.
Segundo o ONS, uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados. Até 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga. A recomposição foi concluída nas regiões Sul e Sudeste. 
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia.
"Apesar do baixo nível de chuva, não estamos em uma situação de seca extrema, principalmente na região nordeste, que foi onde começou o apagão", explicou o órgão. 

Estados afetados pelo apagão

  • Acre
  • Alagoas
  • Amapá
  • Amazonas
  • Bahia
  • Ceará
  • Goiás
  • Maranhão
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rio Grande do Norte
  • Rio de Janeiro
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Tocantins
*Texto em atualização

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