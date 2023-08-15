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Apagão no Brasil

Fornecimento de energia é interrompido em todos os Estados do Norte e NE; Sudeste é afetado

Diversos Estados registraram queda de energia na manhã desta terça-feira (15); causas da ocorrência ainda estão sendo investigas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 ago 2023 às 10:54

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 10:54

Energia elétrica
Fornecimento de energia é interrompido em todos os Estados do Norte e NE; Sudeste é afetado Crédito: jcomp/Freepik
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu o fornecimento de 16 mil megawatts (MW) de carga em Estados do Norte e Nordeste do Brasil, afetando também Estados do Sudeste.
"A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos", informou o ONS em nota.

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A informação foi confirmada também pela Neoenergia e pela Equatorial, responsáveis pela distribuição de energia em vários Estados do País.
Segundo o grupo Equatorial, e, todos os Estados sob sua concessão (Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul) a normalização já foi iniciada. "O grupo segue acompanhando junto ao Operador Nacional do Sistema as providências para o restabelecimento integral das cargas e com equipes técnicas de prontidão em todas as suas bases nos Estados", informou em nota.
O grupo informou ainda que, segundo informações preliminares, "houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema".
Reação no ministério
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação por conta da ocorrência na rede de energia elétrica que interrompeu o fornecimento em pelo menos três regiões do País.
Em nota, a pasta informou que a equipe do ministério está trabalhando para que a carga seja "plenamente restaurada o mais breve possível". Foi determinada também a apuração das causas do incidente.

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