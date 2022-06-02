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ES tem novo site para cidadão solicitar RG e outros serviços

Nova plataforma exige que usuários façam cadastro antes de realizarem os agendamentos

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2022 às 08:58
Desde a quarta-feira (1º), a solicitação de serviços e atendimentos oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do Espírito Santo e também a emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade junto à Polícia Civil passaram a ser feitas por meio de um novo site, o agenda.es.gov.br.
Agenda ES, novo site de agendamento do governo do ES, começou a funcionar em 1º de junho .
Agenda ES, novo site de agendamento do governo do ES, começou a funcionar em 1º de junho Crédito: Divulgação/Governo do ES
ES tem novo site para cidadão solicitar RG e outros serviços
Até então, as solicitações eram feitas no site agendamento.es.gov.br e não precisavam de login e senha. Já na nova plataforma, o cidadão que ainda não tiver uma conta no site Acesso Cidadão terá que criar uma para ter acesso aos serviços. Confira como criar a conta.
Segundo o governo estadual, o objetivo da mudança é oferecer mais segurança e rapidez na marcação de serviços e atendimentos presenciais.
Emissão de carteira de identidade será feita em novo site de agendamento no ES.
Emissão de carteira de identidade será feita em novo site de agendamento no ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Sefaz oferece mais de 20 serviços a pessoas físicas e jurídicas, entre eles a emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA), a baixa de inscrição estadual, a possibilidade de recorrer de auto de infração e a solicitação de isenção no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os serviços são feitos em 11 agências localizadas em Vitória, Serra, Cariacica, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
A solicitação para emissão da carteira de identidade é oferecida pela Polícia Civil nas unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.

CONECTA CIDADÃO

De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o site Conecta Cidadão lançado em setembro de 2021 e que reúne informações sobre os mais de 500 serviços do estado, passa a indicar, a partir desta quarta, o link para redirecionamento ao novo portal de agendamento. "Ao acessar o Conecta Cidadão e buscar as orientações sobre o serviço desejado, na própria página o usuário poderá selecionar a opção de agendamento e, assim, ser direcionado para a plataforma que efetua a marcação", informou o secretário Marcelo Calmon.

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