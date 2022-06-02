ES tem novo site para cidadão solicitar RG e outros serviços

A Sefaz oferece mais de 20 serviços a pessoas físicas e jurídicas, entre eles a emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA), a baixa de inscrição estadual, a possibilidade de recorrer de auto de infração e a solicitação de isenção no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os serviços são feitos em 11 agências localizadas em Vitória, Serra, Cariacica, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.