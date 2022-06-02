Desde a quarta-feira (1º), a solicitação de serviços e atendimentos oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do Espírito Santo e também a emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade junto à Polícia Civil passaram a ser feitas por meio de um novo site, o agenda.es.gov.br.
ES tem novo site para cidadão solicitar RG e outros serviços
Até então, as solicitações eram feitas no site agendamento.es.gov.br e não precisavam de login e senha. Já na nova plataforma, o cidadão que ainda não tiver uma conta no site Acesso Cidadão terá que criar uma para ter acesso aos serviços. Confira como criar a conta.
Segundo o governo estadual, o objetivo da mudança é oferecer mais segurança e rapidez na marcação de serviços e atendimentos presenciais.
A Sefaz oferece mais de 20 serviços a pessoas físicas e jurídicas, entre eles a emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA), a baixa de inscrição estadual, a possibilidade de recorrer de auto de infração e a solicitação de isenção no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os serviços são feitos em 11 agências localizadas em Vitória, Serra, Cariacica, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
A solicitação para emissão da carteira de identidade é oferecida pela Polícia Civil nas unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.
CONECTA CIDADÃO
De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o site Conecta Cidadão lançado em setembro de 2021 e que reúne informações sobre os mais de 500 serviços do estado, passa a indicar, a partir desta quarta, o link para redirecionamento ao novo portal de agendamento. "Ao acessar o Conecta Cidadão e buscar as orientações sobre o serviço desejado, na própria página o usuário poderá selecionar a opção de agendamento e, assim, ser direcionado para a plataforma que efetua a marcação", informou o secretário Marcelo Calmon.