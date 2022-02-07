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Meteorologia

ES tem 27 cidades das regiões Sul e Serrana em alerta de chuva intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo, válido até às 6h de terça-feira (8)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:10

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:10

27 cidades das regiões Sul e Serrana recebem aviso de chuva intensa
27 cidades das regiões Sul e Serrana recebem aviso de chuva intensa Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Espírito Santo começou a semana com 27 cidades das regiões Sul e Serrana classificadas com o alerta laranja, de perigo, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale até às 6h desta terça-feira (8). Como mostrou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há previsão de chuva para o Estado nesta segunda semana de fevereiro.
Nos municípios em laranja, a chuva fica entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar aos 100 km/h e ainda há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
ES tem 27 cidades das regiões Sul e Serrana em alerta de chuva intensa

LISTA DE CIDADES:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Piúma
  23. Presidente Kennedy
  24. Rio Novo do Sul
  25. São José do Calçado
  26. Vargem Alta
  27. Venda Nova do Imigrante
Orientações do Inmet para esses municípios:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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