O Espírito Santo começou a semana com 27 cidades das regiões Sul e Serrana classificadas com o alerta laranja, de perigo, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale até às 6h desta terça-feira (8). Como mostrou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há previsão de chuva para o Estado nesta segunda semana de fevereiro.
Nos municípios em laranja, a chuva fica entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem chegar aos 100 km/h e ainda há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
ES tem 27 cidades das regiões Sul e Serrana em alerta de chuva intensa
LISTA DE CIDADES:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Orientações do Inmet para esses municípios:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).