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Até outubro deste ano

ES registra queda de 72% no número de mortes por dengue em 2020

Número de óbitos diminuiu de 39 para 11 em um ano, no mesmo período analisado: de 29 de dezembro a 24 de outubro, segundo dados da Sesa

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 21:25
Data: 09/01/2020 - ES - Vitória - Lixo acumulado sobre o antigo chafariz, ao lado do Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco - Possíveis focos de dengue em Vitória - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Lixo acumulado colabora para a proliferação da dengue Crédito: Fernando Madeira
O número de casos notificados e de óbitos em decorrência da dengue tiveram queda no Espírito Santo em 2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Entre dezembro de 2019 e outubro deste ano foram 11 mortes pela doença. O número é 72% menor que o registrado no mesmo período  entre o fim de 2018 e outubro de 2019  quando houve 39 óbitos. Assim como o número de mortes causadas pela dengue, a quantidade de notificações, ou seja, casos suspeitos, também sofreu queda neste ano. Foram 76.074 contra 43.815, o que representa uma diminuição de 42%.
O período de análise é válido entre a 1ª e a 43ª semana epidemiológica (SE), do dia 29 de dezembro de 2019 até 24 de outubro de 2020.
Segundo o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Sesa, Roberto Laperriere Júnior, a queda no número de casos pode ser explicada pela "suscetibilidade da população", uma vez que, de acordo com ele, parte da população já ficou doente e não adoece mais com o mesmo sorotipo.
Por outro lado, Júnior justificou a diminuição da quantidade de mortes em decorrência da dengue como um reflexo da atuação da Sesa. "500 profissionais, entre médicos e enfermeiros, já foram capacitados pela secretaria em todo o Estado em 2020", completou.
Questionado pela reportagem sobre uma possível subnotificação de casos e de mortes por dengue no Espírito Santo, o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental afirmou que "não existe subnotificação de mortes, uma vez que todos os óbitos passam por investigação". Quanto ao número inferior de casos, ele ressaltou que outras doenças, como a Chicungunha, registraram um aumento na quantidade de notificações, o que mostra a busca por atendimento médico.
Segundo os dados divulgados pela Sesa na última semana, o Espírito Santo se encontra em um quadro de incidência média de dengue. Foi o que o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental chamou de "sinal de alerta", entre a incidência baixa e alta.
O cálculo considera os níveis de incidência acumulada das últimas quatro semanas epidemiológicas. A soma delas, quando ultrapassa 300 casos a cada 100 mil habitantes, passa a se considerar nível alto de incidência. A soma do Espírito Santo é de 266 casos/100 mil habitantes.

VEJA OS MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE DENGUE:

  • Ponto Belo - 63,6 casos a cada 100 mil habitantes;
  • Mucurici - 54,3 casos a cada 100 mil habitantes;
  • Boa Esperança - 33,3 casos a cada 100 mil habitantes;
  • Linhares - 27,1 casos a cada 100 mil habitantes;
  • Montanha - 26,5 casos a cada 100 mil habitantes;
  • São Mateus - 22,2 casos a cada 100 mil habitantes.
O representante do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental ainda ressaltou que as chuvas registradas nos últimos dias no ES podem colaborar para um aumento no número de casos da dengue. "Importante fazer o dever de casa para que a gente possa passar bem pelo período", finaliza.

QUANDO DEVO PROCURAR ATENDIMENTO?

A infecção pelo vírus causa sintomas como dor no corpo, febre alta e manchas avermelhadas pela pele, que podem ser tratados em casa, segundo Roberto Júnior. Ele destaca que em caso de agravamento, chegando a dores abdominais e hemorragia nasal, a população deve procurar atendimento médico.

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