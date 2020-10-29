ES registra mais de 1,1 mil novos casos de Covid e 15 mortes em 24h

Mais 15 pessoas morreram no Espírito Santo devido ao coronavírus. O registro é das últimas 24 horas, elevando para 3.841 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste quinta-feira (29). A ferramenta mostra ainda que 1.127 pessoas tiveram confirmação da doença desde quarta (28), o maior volume de casos da semana, totalizando 154.131 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 22.586 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.747), Serra (19.498) e Cariacica (13.991). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.852 moradores infectados.
Ao todo, 142.114 pacientes já se curaram da doença, sendo 709 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 502.403 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.