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Número elevado

ES registra mais de 1,1 mil novos casos de Covid e 15 mortes em 24h

No total, o Estado apresenta 154.131 pessoas que já foram infectadas pela doença desde o início da pandemia; o índice de curados chega a 92,2%

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 16:39
Curado covid-19
Em 24 horas, foram registrados 1.127 novos casos de Covid-19 no ES Crédito: Pixabay
Mais 15 pessoas morreram no Espírito Santo devido ao coronavírus. O registro é das últimas 24 horas, elevando para 3.841 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste quinta-feira (29). A ferramenta mostra ainda que 1.127 pessoas tiveram confirmação da doença desde quarta (28), o maior volume de casos da semana, totalizando 154.131 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 22.586 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.747), Serra (19.498) e Cariacica (13.991). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.852 moradores infectados.
Ao todo, 142.114 pacientes já se curaram da doença, sendo 709 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 502.403 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.

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