ES registra mais 21 mortes e passa de 171 mil casos de Covid

Ato em homenagem a mortos pela Covid-19 na Praia de Camburi: Estado atingiu a marca de 4.030 óbitos

A quantidade de curados também subiu, chegando a 158.852. Desses, 406 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 571,5 mil testes já foram realizados no Estado.