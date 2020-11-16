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Pandemia

ES registra mais 21 mortes e passa de 171 mil casos de Covid

No total, já são 4.030 óbitos provocados pela doença no Estado; o número de curados também cresceu e representa, agora, 158.852 pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:37

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:37

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato em homenagem a mortos pela Covid-19 na Praia de Camburi: Estado atingiu a marca de 4.030 óbitos Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo registrou 21 óbitos nesta segunda-feira (16), elevando para 4.030 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 171.237 casos confirmados da doença, 1.309 apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 25.352 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (22.460), Serra (21.870) e Cariacica (15.594). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.266 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.892.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 158.852. Desses, 406 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 571,5 mil testes já foram realizados no Estado.

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