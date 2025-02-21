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ES registra caso de dengue tipo 3; sorotipo não circulava havia 10 anos no Estado

A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (21) e a infectada é uma jovem de 19 anos, moradora de Vitória

Publicado em 21 de Fevereiro de 2025 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2025 às 19:13
Dengue já registrou 25 mil notificações no ES em 2025
Dengue já registrou 25 mil notificações no ES em 2025 Crédito: Pixabey
O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES), da Secretaria da Saúde (Sesa), confirmou, nesta sexta-feira (21), a circulação da dengue tipo 3 no Espírito Santo. A presença desse sorotipo não era registrado em território capixaba há 10 anos. O caso confirmado é de uma mulher de 19 anos, moradora de Vitória.
O diagnóstico foi realizado e confirmado - amostra foi submetida a uma segunda rodada de análise - por meio da metodologia de Biologia Molecular, pelo Lacen/ES, que analisa todas as amostras de arboviroses encaminhadas pelos municípios.
"Ela foi atendida em uma unidade da Serra e que foi constatada a partir da amostra de sangue que ela é portadora do tipo 3. A transmissão aconteceu no Espirito Santo e não é importada", informou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.
O sorotipo 3 é um vírus que traz os mesmos sintomas dos demais, mas levanta uma necessidade de maior vigilância. De acordo com Hoffmann, a circulação é preocupante devido à possibilidade de internações pela doença.
ES registra caso de dengue tipo 3; sorotipo não circulava há 10 anos no Estado
“Por existir uma grande parcela da população que nunca teve contato com este tipo de vírus, o número de pessoas adoecidas pode aumentar, levando a um aumento também de internações. Vamos manter o monitoramento dos casos e definir ações específicas, que serão debatidas dentro do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses que instituímos recentemente”, frisou Hoffmann.

Cuidados

A Sesa alertou para a atenção com os sintomas e todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Porém, as pessoas mais velhas e aquelas que têm doenças crônicas, como diabete e hipertensão arterial, apresentam maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.
A pasta reforçou ainda a importância da prevenção como a melhor forma de combate à dengue, eliminando focos do mosquito Aedes aegypti e buscando atendimento médico ao primeiro sinal de sintomas. Confira os sinais:
  • Febre alta (maior que 38 °C);
  • Dor no corpo e articulações;
  • Náuseas e vômitos,
  • Dor atrás dos olhos;
  • Mal-estar;
  • Falta de apetite;
  • Dor de cabeça;
  • Manchas vermelhas no corpo.

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