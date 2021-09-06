Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

ES registra 12.313 mortes e mais de 567 mil casos de Covid-19

Foram registrados 11 óbitos e 608 novos casos em 24h, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira (6) no Painel Covid-19

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:11

Publicado em 

06 set 2021 às 17:11
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 580 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou ao total de 12.313 mortes e 567.037 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 608 infecções, conforme dados publicados nesta segunda-feira (6) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.014. Na sequência, aparece Vila Velha (70.622), seguida por Vitória (62.134) e Cariacica (43.002). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.835), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.727 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.774. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.486 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 1,95 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 543.259, com 466 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.725.351 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.323.842 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.051 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

Veja Também

Quais são as regras para tomar a 3ª dose da vacina contra a Covid no ES

Medo da Covid: profissionais da saúde do ES querem 3ª dose da vacina

Coronavac como terceira dose contra Covid é um erro de SP, dizem especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados