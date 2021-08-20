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Para 2ª dose

ES recebe mais de 100 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19

Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 59.100 doses da Coronavac e 43.290 doses da Pfizer. Imunizantes são destinados à aplicação da segunda dose da vacina

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 20:20
São 120 doses, que estarão disponíveis na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) a partir das 12h desta terça (10)
Vacina contra a Covid-19:  imunizantes serão distribuídos aos municípios na próxima segunda-feira (23) Crédito: Márcia Leal/PMCI
Espírito Santo recebeu, na manhã desta sexta-feira (20), um total de 102.390 doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 59.100 doses da Coronavac e 43.290 doses da Pfizer.
Os imunizantes foram encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio e serão distribuídos aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul na próxima segunda-feira (23). As doses recebidas serão destinadas à aplicação da segunda dose da vacina.
Segundo o Ministério da Saúde, uma nova remessa deve ser encaminhada ainda neste fim de semana. Entretanto, ainda não foi informado o dia, a quantidade e os imunizantes que serão enviados.

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