ES recebe mais de 100 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta sexta-feira (20), um total de 102.390 doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 59.100 doses da Coronavac e 43.290 doses da Pfizer.
Os imunizantes foram encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio e serão distribuídos aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul na próxima segunda-feira (23). As doses recebidas serão destinadas à aplicação da segunda dose da vacina.
Segundo o Ministério da Saúde, uma nova remessa deve ser encaminhada ainda neste fim de semana. Entretanto, ainda não foi informado o dia, a quantidade e os imunizantes que serão enviados.