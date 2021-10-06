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SUS+Justiça

ES quer reduzir em 15% pedidos de internações e remédios na Justiça em 2022

Estado anunciou criação de um programa para minimizar número de ações judiciais na área de saúde. Entre elas está a criação de uma força-tarefa para identificar fraudes

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 08:50

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

06 out 2021 às 08:50
Leitos de UTI instalados em estruturas modulares na área externa do Hospital de Referência em Olinda, em Pernambuco
Pedidos de internação estão entre as ações judicializadas contra o Estado Crédito: Hélia Scheppa/SEI
Espírito Santo instituiu na última sexta-feira (24) um programa para reduzir o número de pedidos de internações, cirurgias e compras de medicamentos que chegam à Justiça. A meta é fazer com que as ações judiciais na área de saúde caiam de 10% a 15% por ano e cheguem ao mesmo patamar de uma década atrás.
O SUS+Justiça envolve a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A implementação do programa se deve a um crescimento no número de ações ao longo dos anos. As demandas envolvem serviços que já são prestados pelo SUS e que não são. 

14 MIL

é o número de decisões judiciais recebidas pela Sesa em 2019

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Em 2019, o Estado foi alvo de 14 mil determinações judiciais, segundo a Sesa. O gasto no cumprimento dessas decisões foi de R$ 150 milhões, o que se compara ao custo de construção de um hospital. Em 2011, o número de processos era de 2,5 mil.
Segundo o procurador-chefe da Procuradoria da Saúde (PSA), Ricardo Occhi, o objetivo do projeto é identificar os motivos que levam à judicialização e buscar mecanismos para evitá-los. Para isso, será montado um grupo que reúne órgãos do governo e da sociedade, como o Conselho Regional de Medicina (CRM), a Defensoria Pública e o Judiciário.
“A gente precisa entender qual é o problema. É um vazio assistencial? É algo que o SUS deveria fornecer, não fornece e precisa ser implementado?” destacou.

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"Às vezes existe a prestação de um serviço mas há falta de informação sobre isso, ou um encaminhamento que não é feito de forma correta e aí gera uma ação judicial desnecessária"
Ricardo Occhi - Procurador-chefe da Procuradoria da Saúde do Espírito Santo
Entre as medidas que serão implementadas pelo programa está o aperfeiçoamento de um núcleo de conciliação que já existe na Procuradoria-Geral do Estado. O grupo vai mediar conversas com os pacientes para tentar resolver o problema antes que ele se torne uma ação judicial.
“Se a pessoa tiver o direito, a gente vai facilitar ao máximo para que ela não precise ir à Justiça, porque quanto menos a gente gastar com judicialização, mais a gente pode gastar na melhoria do serviço para a população", afirmou o assessor jurídico da Sesa, Edson Pistori.  

IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES

Além das mediações, também será criada uma força-tarefa para identificar fraudes. Um sistema de informação mais inteligente será capaz de monitorar as demandas e emitir um alerta quando houver algum tipo de pedido em excesso, seja de determinado medicamento, médico ou clínica.

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“A gente sabe que tem uma participação da iniciativa privada para fomentar ações para implementar medicamentos experimentais, clínicas que querem captar clientes para medicamentos”, afirmou Occhi. Segundo a Sesa, possíveis ações de fraude serão identificadas por um sistema inteligente.
“Com esse sistema, a gente consegue disparar um alerta quando há demandas repetidas e investigar o que está acontecendo, se determinado tipo de cirurgia tem demanda alta, se tem um algum profissional de saúde direcionando para isso. É um sistema que hoje a gente não tem”, explicou Pistori.

150 MILHÕES

FOI O GASTO QUE O ESTADO TEVE PARA CUMPRIR AÇÕES JUDICIAIS EM 2019
Segundo o assessor da Sesa, um trabalho também será feito junto aos médicos e magistrados. A ideia é aperfeiçoar a normativa do sistema de Saúde e capacita-los nas decisões por meio de um grupo de apoio e informações. 
"Às vezes o médico prescreve um medicamento que está na política do SUS mas não detalha. Quando isso chega ao juiz, ele parte do pressuposto que está legítimo, mas há casos que o medicamento nem foi contemplado, ou que ele está em falta, tem um substituto. E o magistrado precisa de auxílio dessas informações", destaca Pistori. 
O programa entra em prática em dezembro e a meta é reduzir em 15% as judicializações em 2022. Para a próxima década, a Sesa objetiva chegar aos patamares de 2011, quando o número de ações na justiça era seis vezes menor do que o registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

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