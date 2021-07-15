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Ato simbólico

ES inicia a vacinação dos trabalhadores industriais contra a Covid-19

O governador lembrou que, desde o início da vacinação no Estado, foram estabelecidos grupos prioritários e essa ordem será respeitada mesmo com o avanço da imunização por idade

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 10:14
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI
O Espírito Santo deu início nesta quinta-feira (15) à vacinação dos profissionais da indústria. O ato simbólico aconteceu no Sesi, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e contou com a presença do governador Renato Casagrande, do subsecretário de Saúde Luiz Carlos Reblin e de outras autoridades. 
O governador lembrou que, desde o início da vacinação no Estado, foram estabelecidos grupos prioritários e essa ordem será respeitada mesmo com o avanço da imunização por idade.
"A estratégia que estamos usando é avançar sempre mais nas faixas etárias. Mas o Espírito Santo tomou a decisão de que vacinaríamos os grupos prioritários, e agora chegou a vez dos trabalhadores da indústria que trabalharam todos os dias nessa pandemia. Muitos trabalhadores não pararam nenhum dia de trabalhar, então a gente precisa avançar na imunização dessas pessoas", disse aos trabalhadores.
Casagrande lembrou ainda da importância de seguir com o uso de máscaras e longe de aglomerações. Destacou ainda que tomar a primeira dose da vacina não garante imunização completa e não significa que a pandemia terminou.
"A vacina é a solução dessa pandemia. Muita gente colaborou, seguiu as recomendações, mas também enfrentamos um debate muito intenso. Os que estão tomando a primeira dose da vacina, que continuem com os cuidados necessários para gente poder salvar as novas vidas e a vida de quem está próximo da gente", concluiu.

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