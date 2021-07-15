ES inicia a vacinação dos trabalhadores industriais contra a Covid-19

Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI

O Espírito Santo deu início nesta quinta-feira (15) à vacinação dos profissionais da indústria. O ato simbólico aconteceu no Sesi, no bairro Jardim da Penha , em Vitória, e contou com a presença do governador Renato Casagrande , do subsecretário de Saúde Luiz Carlos Reblin e de outras autoridades.

O governador lembrou que, desde o início da vacinação no Estado, foram estabelecidos grupos prioritários e essa ordem será respeitada mesmo com o avanço da imunização por idade.

"A estratégia que estamos usando é avançar sempre mais nas faixas etárias. Mas o Espírito Santo tomou a decisão de que vacinaríamos os grupos prioritários, e agora chegou a vez dos trabalhadores da indústria que trabalharam todos os dias nessa pandemia. Muitos trabalhadores não pararam nenhum dia de trabalhar, então a gente precisa avançar na imunização dessas pessoas", disse aos trabalhadores.

Casagrande lembrou ainda da importância de seguir com o uso de máscaras e longe de aglomerações. Destacou ainda que tomar a primeira dose da vacina não garante imunização completa e não significa que a pandemia terminou.