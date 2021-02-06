ES chega a 5.986 mortes e mais de 301 mil casos de Covid

Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.981 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.478.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 283.465. Em 24 horas, foram 389 casos, cerca de três vezes menos que o número de infectados registrado no mesmo período. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 909 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.