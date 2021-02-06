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Pandemia

ES chega a 5.986 mortes e mais de 301 mil casos de Covid

Em 24 horas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de infectados pelo coronavírus foi três vezes maior que o de curados

Publicado em 

06 fev 2021 às 17:55

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 17:55

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 5,9 mil mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou nove mortes e 1.132 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), neste sábado (6). Desde o início da pandemia, 301.861 foram contaminados e 5.986 morreram por complicações da doença. 
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.949. Em seguida, aparecem Serra (37.833), Vitória (33.046) e Cariacica (24.158).

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Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 4.981 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.478.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 283.465. Em 24 horas, foram 389 casos, cerca de três vezes menos que o número de infectados registrado no mesmo período.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 909 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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