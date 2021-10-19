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Após chuvas

Erosão interdita trecho de rodovia que liga Muniz Freire a Castelo no Sul do ES

A ES-379  está sendo asfaltada, porém o trecho danificado ainda não recebeu o pavimento asfáltico. Local afetado fica a cerca e 6 km de Muniz Freire.  DER atua para amenizar os transtornos aos motoristas
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

19 out 2021 às 14:29

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:29

A erosão foi trecho conhecido como Serra de São Cristóvão. A ES-379 está em obra de asfaltamento
Erosão interdita rodovia que liga Muniz a Freire a Castelo Crédito: Internauta
A rodovia ES-379, que liga o município de Muniz Freire até Castelo, na região Sul do Espírito Santo, está totalmente interditada desde a noite desta segunda-feira (18), quando uma erosão derrubou parte da estrada, no trecho conhecido como Serra de São Cristóvão.
Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou que o trecho atingido pela erosão fica a seis quilômetros de Muniz Freire. O órgão responsável pela  estrada disse que equipes estão no local para o restabelecimento do tráfego.
Uma moradora da região, Camila Braga, contou que seu pai usa a via estadual todos os dias para chegar ao trabalho e que nesta madrugada não conseguiu passar. Eles moram na localidade Vieira Machado, no interior de Muniz Freire.
“Meu pai usa a estrada diariamente e ele achou que de moto conseguiria passar, mas não deu. Depois que parou de chover, mais tarde um pouco, algumas pessoas conseguiram passar empurrando a moto. Essa estrada está em obra de asfaltamento, mas este trecho ainda não passou”, contou a moradora.

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