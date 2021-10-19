Erosão interdita trecho de rodovia que liga Muniz Freire a Castelo no Sul do ES

Uma moradora da região, Camila Braga, contou que seu pai usa a via estadual todos os dias para chegar ao trabalho e que nesta madrugada não conseguiu passar. Eles moram na localidade Vieira Machado, no interior de Muniz Freire.

“Meu pai usa a estrada diariamente e ele achou que de moto conseguiria passar, mas não deu. Depois que parou de chover, mais tarde um pouco, algumas pessoas conseguiram passar empurrando a moto. Essa estrada está em obra de asfaltamento, mas este trecho ainda não passou”, contou a moradora.