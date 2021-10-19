Erosão interdita trecho de rodovia que liga Muniz Freire a Castelo no Sul do ES

A rodovia ES-379, que liga o município de Muniz Freire até Castelo, na região Sul do Espírito Santo, está totalmente interditada desde a noite desta segunda-feira (18), quando uma erosão derrubou parte da estrada, no trecho conhecido como Serra de São Cristóvão.
O Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou que o trecho atingido pela erosão fica a seis quilômetros de Muniz Freire. O órgão responsável pela estrada disse que equipes estão no local para o restabelecimento do tráfego.
Uma moradora da região, Camila Braga, contou que seu pai usa a via estadual todos os dias para chegar ao trabalho e que nesta madrugada não conseguiu passar. Eles moram na localidade Vieira Machado, no interior de Muniz Freire.
“Meu pai usa a estrada diariamente e ele achou que de moto conseguiria passar, mas não deu. Depois que parou de chover, mais tarde um pouco, algumas pessoas conseguiram passar empurrando a moto. Essa estrada está em obra de asfaltamento, mas este trecho ainda não passou”, contou a moradora.