Entrega dos presentes para o Papai Noel dos Correios tem prazo prorrogado no ES

Entrega dos presentes para o Papai Noel dos Correios tem prazo prorrogado devido a baixa adesão Crédito: Bruno Germany/ Pixabay

A esperança das crianças é renovada ano após ano com a chegada do Natal , mesmo neste período turbulento por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, a criançada já está no aguardo do Papai Noel dos Correios, que sempre traz consigo, além dos presentes, muito amor e felicidade.

5.500 cartinhas com diferentes pedidos feitos pelas crianças. Desta forma, as cartinhas são adotadas por padrinhos ou madrinhas, que realizam a compra dos presentes para os pequenos. Porém, cerca de 15% das cartinhas ainda precisam ser adotadas na maioria das Agências de Correios do Neste ano, foram disponibilizadascom diferentes pedidos feitos pelas crianças. Desta forma, as cartinhas são adotadas por padrinhos ou madrinhas, que realizam a compra dos presentes para os pequenos. Porém, cerca de 15% das cartinhas ainda precisam ser adotadas na maioria das Agências de Correios do Espírito Santo , na Grande Vitória e no Interior.

O prazo para as adoções termina nesta sexta-feira (3), porém, o prazo para a entrega dos presentes, que também se encerraria na sexta, foi prorrogado até segunda-feira (6).

A coordenadora estadual da campanha, Juliana Bourguignon Vogas, reforçou sobre o novo prazo. “Os padrinhos que ainda não adotaram suas cartinhas podem se animar e escolher uma ou mais. Todos terão um fim de semana a mais para providenciar o presente e entregar até segunda”.

O presente de Natal do Papai Noel dos Correios é o único, para a maioria das crianças integrantes, que elas receberão neste período natalino. Isso porque, se tratam de famílias de baixa renda. “Os padrinhos levam alegria e magia para o Natal de milhares de crianças. É uma experiência afetiva que marca para a vida inteira: receber um presente do Papai Noel”, reforçou Juliana Bourguignon.

INTERIOR

A adesão no interior do Espírito Santo foi menor, se comparado a Grande Vitória. Portanto, a coordenação da campanha trouxe cartinhas de crianças de municípios como Ponto Belo, Piúma, Domingos Martins, Marechal Floriano e Marataízes para serem adotadas por padrinhos e madrinhas da Grande Vitória. “Estamos fazendo uma força tarefa para promover a adoção de 100% das cartinhas das crianças de todos os municípios”, reforçou a coordenadora.

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