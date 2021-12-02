Entrega dos presentes para o Papai Noel dos Correios tem prazo prorrogado no ES

A esperança das crianças é renovada ano após ano com a chegada do Natal, mesmo neste período turbulento por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, a criançada já está no aguardo do Papai Noel dos Correios, que sempre traz consigo, além dos presentes, muito amor e felicidade.
Neste ano, foram disponibilizadas 5.500 cartinhas com diferentes pedidos feitos pelas crianças. Desta forma, as cartinhas são adotadas por padrinhos ou madrinhas, que realizam a compra dos presentes para os pequenos. Porém, cerca de 15% das cartinhas ainda precisam ser adotadas na maioria das Agências de Correios do Espírito Santo, na Grande Vitória e no Interior.
O prazo para as adoções termina nesta sexta-feira (3), porém, o prazo para a entrega dos presentes, que também se encerraria na sexta, foi prorrogado até segunda-feira (6).
A coordenadora estadual da campanha, Juliana Bourguignon Vogas, reforçou sobre o novo prazo. “Os padrinhos que ainda não adotaram suas cartinhas podem se animar e escolher uma ou mais. Todos terão um fim de semana a mais para providenciar o presente e entregar até segunda”.
O presente de Natal do Papai Noel dos Correios é o único, para a maioria das crianças integrantes, que elas receberão neste período natalino. Isso porque, se tratam de famílias de baixa renda. “Os padrinhos levam alegria e magia para o Natal de milhares de crianças. É uma experiência afetiva que marca para a vida inteira: receber um presente do Papai Noel”, reforçou Juliana Bourguignon.
INTERIOR
A adesão no interior do Espírito Santo foi menor, se comparado a Grande Vitória. Portanto, a coordenação da campanha trouxe cartinhas de crianças de municípios como Ponto Belo, Piúma, Domingos Martins, Marechal Floriano e Marataízes para serem adotadas por padrinhos e madrinhas da Grande Vitória. “Estamos fazendo uma força tarefa para promover a adoção de 100% das cartinhas das crianças de todos os municípios”, reforçou a coordenadora.
PRAZOS
- Adoções de cartinhas: até o dia 03/12;
- Entrega dos presentes: até o dia 06/12.