Entenda a doença rara e letal que matou ex-secretário de Viana

São algumas formas. Temos a esporádica, por exemplo, que corresponde a 85% dos casos, em que não conseguimos determinar como surgiu. A forma genética, devido a mutações da proteína priônica, causa entre 5% a 15% dos casos. E temos a forma adquirida, que corresponde a menos de 1% dos casos, em que a doença pode ser oriunda do consumo da carne bovina infectada, principalmente se contiver partes do cérebro bovino, por isso a importância de saber a procedência da carne consumida e o controle de zoonoses e de açougues clandestinos. Entretanto, a mais comum é realmente a forma esporádica.