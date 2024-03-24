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Energia é reestabelecida nas cidades afetadas pela chuva no Sul do ES

O fornecimento ocorreu em 100% dos serviços essenciais (hospitais, postos de saúde, escolas e creches) e para 95% dos clientes da EDP impactados nos municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 20:15

Publicado em 24 de Março de 2024 às 20:15

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul
Após temporal e suspensão do fornecimento, energia é restabelecida em Mimoso do Sul e demais cidades afetadas  Crédito: Fernando Madeira
A EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia para 70 municípios do Espírito Santo, restabeleceu o fornecimento de energia de 100% dos serviços essenciais (hospitais, postos de saúde, escolas e creches) e para 95% dos clientes impactados nos municípios afetados pelas chuvas de sábado (23). As equipes da empresa estão atuando em conjunto a Defesa Civil para liberar o acesso a outros locais e restaurar a energia das demais regiões atingidas.
O temporal em municípios do Sul capixaba ocasionou inúmeros alagamentos, deslizamentos de terra e interdições de estradas e rodovias que dão acesso à região. Diante deste cenário, as equipes da EDP também têm atuado com autoridades municipais e estadual e Corpo de Bombeiros viabilizando acesso de suas equipes para reestabelecer o fornecimento das regiões isoladas.
Nestes casos de elevação do nível de criticidade da operação, a concessionária atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, escolas, creches, asilos, e os casos que possam oferecer risco à vida, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.
Conforme informações da empresa, a EDP já disponibilizou mais de 80 equipes, entre técnicas e de trabalhos pesados, para atuarem nos municípios da região Sul mais atingidos pelas chuvas.
Durante o período de tempestades, adverte a EDP, os cuidados com a segurança devem ser redobrados. Confira as orientações:
  • Durante as tempestades, fique em casa;
  • Se estiver na rua, não busque abrigo sob árvores;
  • Evite tomar banhos durante a tempestade;
  • Evite nadar no mar, lagos ou piscinas durante a tempestade;
  • Não estenda roupas em varais de arame durante a aproximação da tempestade;
  • Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas durante a tempestade;
  • Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;
  • Se estiver na rua, ao se deparar com fios caídos no chão, não se aproxime;
  •  Se estiver dirigindo, permaneça no veículo.

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