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Enem 2023: Sedu vai fazer aulão on-line na reta final para a prova

Estudantes de todo o Estado inscritos para a prova vão poder tirar as últimas dúvidas em três dias de lives; A Gazeta vai transmitir ao vivo

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 16:00

Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

27 out 2023 às 16:00
Sedu realizará lives preparatórias
A Sedu vai promover lives a partir da próxima terça-feira, dia 31 Crédito: Reprodução: Freepik
Enem 2023: Sedu vai fazer aulão on-line na reta final para a prova
Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 vão poder participar de aulões on-line para revisar conteúdos e se saírem bem nas provas, que ocorrem nos próximos dias 5 e 12 de novembro.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) organizou uma programação especial de lives, entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro. As aulas vão ser transmitidas pelo Youtube, no canal https://www.youtube.com/@sedues7267, e também pelo site de A Gazeta. Não há necessidade de realizar inscrição prévia.
Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.
A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões da próxima semana vão dar dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.
“Durante a transmissão, o chat ficará aberto a fim de que os estudantes possam participar fazendo perguntas. Haverá, ainda, a participação de intérpretes de libras para garantir o acesso dos estudantes com necessidade auditiva”, conta.
A programação será realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.

SERVIÇO

Live 1: "Preparação para o 1º dia da prova"
  • Áreas envolvidas: Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias
  • Data: 31 de outubro (terça-feira)
  • Horário: 19h30 às 21h
Live 2: "Preparação para o 1º dia da prova"
  • Áreas envolvidas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
  • Data: 1º de novembro (quarta-feira)
  • Horário: 19h30 às 21h
Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"
  • Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
  • Data: 7 de novembro
  • Horário: 19h30 às 21h
Live 4: "Acesso ao ensino superior a partir da nota do Enem"
  • Data: 6 de fevereiro de 2024
  • Horário: 19h30 às 21h

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