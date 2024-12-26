Empresário do ES agredido em briga por som alto tem alta: 'Eu o perdoo'

Gilson Lourenço Rosa, de 67 anos, recebeu alta médica nesta quinta-feira (26) Crédito: Carlos Barros

O caso aconteceu na Praia da Areia Preta e, após a confusão, o homem que o agrediu deixou o local sem prestar socorro. O empresário foi socorrido por amigos e levado a um hospital de Itapemirim. Depois, foi transferido para uma unidade particular em Cachoeiro de Itapemirim, onde permaneceu internado.

Em uma publicação em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (26), Gilson descreveu que sofreu três fraturas no ombro, costelas, hematomas e um trauma na cabeça. "Como Deus é Maravilhoso, recebi alta", iniciou o texto.

"Estou com três fraturas no ombro e costelas fraturadas. Barriga e braços com hematomas e um trauma na cabeça. Eu apenas pedi para abaixar o som do carro que estava extremamente alto. Só me lembro ter levado um soco na costela. Quando eu acordei no dia seguinte, estava no hospital todo machucado. Ele deveria, pelo menos, ter respeitado os meus 67 anos. Eu o perdoo. Certamente ele não tinha consciência do que estava fazendo", disse na publicação. Veja abaixo: