Emissão de CNH será suspensa entre os dias 26 e 31 de maio no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran - ES) vai suspender temporariamente, entre os dias 26 e 31 de maio, em todo o Estado, o sistema referente à emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A parada temporária é necessária para a adequação do sistema do Detran-ES com a gráfica que emite o documento no Estado e a realização de testes para a adoção do novo modelo da CNH, que entra em vigor a partir do dia 1º de junho de 2022, conforme estabelecido pela Resolução Nº 886, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Segundo o órgão, apesar da paralisação no serviço, a medida não afeta a abertura de novos processos de habilitação e a aplicação de exames teóricos e práticos, que serão feitos normalmente.
Os condutores que abrirem processos de habilitação entre os dias de suspensão terão a CNH emitida já no novo modelo. Também será possível baixar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) no mesmo formato, usando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).