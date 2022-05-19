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Adequação para novo modelo

Emissão de CNH será suspensa entre os dias 26 e 31 de maio no ES

A parada temporária é necessária para a adequação do sistema do Detran-ES com a gráfica que emite o documento no Estado e a realização de testes para a adoção do novo modelo da CNH, que entra em vigor a partir do dia 1° de junho

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 13:01

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

19 mai 2022 às 13:01
Aulas teóricas presenciais para habilitação são liberadas no ES
Emissão da CNH será suspensa temporariamente Crédito: Rodrigo Rezende
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran - ES)  vai suspender temporariamente, entre os dias  26 e 31 de maio, em todo o Estado, o sistema referente à emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A parada temporária é necessária para a adequação do sistema do Detran-ES com a gráfica que emite o documento no Estado e a realização de testes para a adoção do novo modelo da CNH, que entra em vigor a partir do dia 1º de junho de 2022, conforme estabelecido pela Resolução Nº 886, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Segundo o órgão, apesar da paralisação no serviço, a medida não afeta a abertura de novos processos de habilitação e a aplicação de exames teóricos e práticos, que serão feitos normalmente.
Os condutores que abrirem processos de habilitação entre os dias de suspensão terão a CNH emitida já no novo modelo. Também será possível baixar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) no mesmo formato, usando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

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