Em vídeo, Meneguelli fala sobre recuperação após retirar de parte do intestino

Em um vídeo gravado nesta sexta-feira (20), o deputado estadual eleito com mais votos no Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (Republicanos) falou sobre a recuperação após a cirurgia que passou na última quarta-feira (18), em que retirou parte do intestino grosso. O político continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Estado.
O político precisou passar pelo procedimento cirúrgico devido a complicações de uma doença gastrointestinal, chamada diverticulite – inflamação que normalmente afeta o intestino grosso.
"Passei por um procedimento arriscado, inclusive foi retirado um pedaço do meu intestino, e muito complexo. Mas graças a essa corrente de fé e conhecimento médico tudo está dando certo. Se Deus quiser, em breve estarei totalmente recuperado. Foi e está sendo difícil. Foi um grande susto para mim"
Por nota, a assessoria informou que o “quadro clínico de Sérgio Meneguelli é de evolução positiva ao tratamento que já incluiu a parte fisioterápica”. A expectativa é que o deputado esteja recuperado em até sete dias após a cirurgia, podendo receber alta.
Entenda o quadro do deputado
Desde o último dia 9 de janeiro, Sérgio Meneguelli, de 66 anos, tem sentido dores e mal-estar. Naquela semana, ele foi atendido na Policlínica de Colatina, mas a medicação não fez o efeito necessário para controlar as dores. O ex-prefeito e ex-vereador de Colatina possui histórico de diverticulite.
No início da tarde dessa terça-feira (17), o político foi internado e a assessoria de imprensa dele informou que foi encontrado um abscesso (bolsa de pus), causado pela doença. Nesta quarta-feira (18), ele passou por um procedimento de videolaparoscopia para saber o grau da infecção.
Ainda segundo a equipe do político, os médicos constataram que uma área maior do que a esperada estava infeccionada, o que fez com que o procedimento cirúrgico levasse mais tempo que o previsto inicialmente.
“Segundo os médicos e auxiliares responsáveis, os procedimentos foram realizados com muita complexidade. Porém, mesmo diante das dificuldades apresentadas pelo quadro clínico do paciente, o objetivo foi alcançado e a cirurgia foi finalizada com sucesso”, afirmou a nota.