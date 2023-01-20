Em vídeo, Meneguelli fala sobre recuperação após retirar de parte do intestino

O político precisou passar pelo procedimento cirúrgico devido a complicações de uma doença gastrointestinal, chamada diverticulite – inflamação que normalmente afeta o intestino grosso.

"Passei por um procedimento arriscado, inclusive foi retirado um pedaço do meu intestino, e muito complexo. Mas graças a essa corrente de fé e conhecimento médico tudo está dando certo. Se Deus quiser, em breve estarei totalmente recuperado. Foi e está sendo difícil. Foi um grande susto para mim" Sérgio Meneguelli - Deputado estadual eleito

Por nota, a assessoria informou que o “quadro clínico de Sérgio Meneguelli é de evolução positiva ao tratamento que já incluiu a parte fisioterápica”. A expectativa é que o deputado esteja recuperado em até sete dias após a cirurgia, podendo receber alta.

Entenda o quadro do deputado

Desde o último dia 9 de janeiro, Sérgio Meneguelli, de 66 anos, tem sentido dores e mal-estar. Naquela semana, ele foi atendido na Policlínica de Colatina, mas a medicação não fez o efeito necessário para controlar as dores. O ex-prefeito e ex-vereador de Colatina possui histórico de diverticulite.

Ainda segundo a equipe do político, os médicos constataram que uma área maior do que a esperada estava infeccionada, o que fez com que o procedimento cirúrgico levasse mais tempo que o previsto inicialmente.