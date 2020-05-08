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Assistência do SUS

Em tratamento no ES, 146 pacientes com Covid são de outros Estados

A rotina de garantir o atendimento a pessoas que atravessam a divisa do Espírito Santo se mantém com a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 14:59

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 14:59

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra: leitos no Espírito Santo são usados por pacientes de outros Estados  Crédito: Reprodução/TV
Espírito Santo tem hoje 146 pacientes de outros Estados fazendo o tratamento da Covid-19. São pessoas que não conseguem assistência no município de origem e atravessam a divisa para buscar atendimento em território capixaba.
Em coletiva na manhã desta sexta-feira (8), o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, observa que este fenômeno de migração já ocorria antes da pandemia do novo coronavírus, mas acredita que o volume de demanda pode aumentar à medida que a curva de crescimento da doença se acelera em todo o país. 

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A procura dos pacientes de outros Estados por assistência no Espírito Santo ocorre, sobretudo, nas regiões Norte, Sul e Central, mas há pessoas que recorrem a atendimento também na Grande Vitória. 
"A migração é um fenômeno que existia, mas o movimento pode ser intensificado. E se o país colapsar, o Espírito Santo poderá colapsar também. Não somos uma ilha", pontua Nésio Fernandes.

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