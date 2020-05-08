Em tratamento no ES, 146 pacientes com Covid são de outros Estados

O Espírito Santo tem hoje 146 pacientes de outros Estados fazendo o tratamento da Covid-19. São pessoas que não conseguem assistência no município de origem e atravessam a divisa para buscar atendimento em território capixaba.
Em coletiva na manhã desta sexta-feira (8), o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, observa que este fenômeno de migração já ocorria antes da pandemia do novo coronavírus, mas acredita que o volume de demanda pode aumentar à medida que a curva de crescimento da doença se acelera em todo o país.
A procura dos pacientes de outros Estados por assistência no Espírito Santo ocorre, sobretudo, nas regiões Norte, Sul e Central, mas há pessoas que recorrem a atendimento também na Grande Vitória.
"A migração é um fenômeno que existia, mas o movimento pode ser intensificado. E se o país colapsar, o Espírito Santo poderá colapsar também. Não somos uma ilha", pontua Nésio Fernandes.