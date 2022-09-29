Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1º turno

Eleições 2022: esquema no ES terá 6 mil agentes de segurança nas ruas

Neste domingo, 2 de outubro, os 1.703 locais de votação do Espírito Santo terão a presença de agentes e um Centro de Comando e Controle vai monitorar a segurança no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2022 às 13:04

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 13:04

Policiais militares vão reforçar as eleições
Policiais militares vão reforçar as eleições Crédito: Divulgação/PM
Mais de 6 mil agentes de segurança – entre policiais de diversas corporações, agentes das guardas municipais e militares do Corpo de Bombeiros – vão atuar no reforço da segurança no Espírito Santo no 1º turno das eleições 2022, que acontece no próximo domingo (2). O esquema para a "festa da democracia" deverá funcionar durante todo o dia.
Todos os 1.703 locais de votação do Espírito Santo terão a presença dos agentes de segurança. O trabalho no domingo (2) vai contar com guardas municipais e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Também haverá um Centro de Comando e Controle, localizado em Bento Ferreira, que funcionará a partir das 7h, com previsão de monitoramento até o fim da apuração dos votos.
"É um efetivo expressivo. São mais de seis mil agentes com objetivo de dar tranquilidade ao processo eleitoral. Visamos também [a segurança nos] dias antes da eleição", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29).
As cidades da Grande Vitória, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim serão as únicas a receber reforço de policiais federais. Cem militares da corporação deverão estar nas ruas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), os agentes de segurança que vão trabalhar durante o 1º turno das eleições irão receber uma cartilha com protocolos e orientações.

Veja Também

É falso que eleitor perderá voto se apertar "confirmar" enquanto urna exibe aviso

Almanaque das Eleições: curiosidades da disputa no ES desde os anos 1980

Eleições 2022: saiba a ordem correta de votação na urna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Polícia Civil Política Polícia Federal Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados