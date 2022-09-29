Eleições 2022: esquema no ES terá 6 mil agentes de segurança nas ruas

Policiais militares vão reforçar as eleições Crédito: Divulgação/PM

Mais de 6 mil agentes de segurança – entre policiais de diversas corporações, agentes das guardas municipais e militares do Corpo de Bombeiros – vão atuar no reforço da segurança no Espírito Santo no 1º turno das eleições 2022 , que acontece no próximo domingo (2). O esquema para a "festa da democracia" deverá funcionar durante todo o dia.

Também haverá um Centro de Comando e Controle, localizado em Bento Ferreira, que funcionará a partir das 7h, com previsão de monitoramento até o fim da apuração dos votos.

"É um efetivo expressivo. São mais de seis mil agentes com objetivo de dar tranquilidade ao processo eleitoral. Visamos também [a segurança nos] dias antes da eleição", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29).

As cidades da Grande Vitória, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim serão as únicas a receber reforço de policiais federais. Cem militares da corporação deverão estar nas ruas.