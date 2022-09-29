Eleições 2022: esquema no ES terá 6 mil agentes de segurança nas ruas

Mais de 6 mil agentes de segurança – entre policiais de diversas corporações, agentes das guardas municipais e militares do Corpo de Bombeiros – vão atuar no reforço da segurança no Espírito Santo no 1º turno das eleições 2022, que acontece no próximo domingo (2). O esquema para a "festa da democracia" deverá funcionar durante todo o dia.
Todos os 1.703 locais de votação do Espírito Santo terão a presença dos agentes de segurança. O trabalho no domingo (2) vai contar com guardas municipais e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Também haverá um Centro de Comando e Controle, localizado em Bento Ferreira, que funcionará a partir das 7h, com previsão de monitoramento até o fim da apuração dos votos.
"É um efetivo expressivo. São mais de seis mil agentes com objetivo de dar tranquilidade ao processo eleitoral. Visamos também [a segurança nos] dias antes da eleição", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29).
As cidades da Grande Vitória, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim serão as únicas a receber reforço de policiais federais. Cem militares da corporação deverão estar nas ruas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), os agentes de segurança que vão trabalhar durante o 1º turno das eleições irão receber uma cartilha com protocolos e orientações.