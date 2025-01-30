Duas cobras 'visitam' casa de moradora de Vitória em 2 dias; veja vídeo

Duas jiboias apareceram na casa de uma moradora de Goiabeiras , em Vitória , em dias seguidos. A primeira surgiu na última quarta-feira (29) e uma nova na manhã desta quinta-feira (30). A balconista Quezia Salvador, de 21 anos, relatou que estava saindo para trabalhar quando viu a cobra no telhado da residência.

"Ela estava bem agarrada às telhas. Quando a Polícia Ambiental chegou, ela fugiu para o telhado do vizinho", contou. Apesar da tentativa de fuga do animal, a equipe conseguiu capturar a jiboia de aproximadamente 2,10 metros, um animal já adulto.

Na manhã desta quinta-feira, uma nova jiboia apareceu na casa de Quézia, desta vez na janela. Por ser auxiliar de veterinária e saber que a cobra não era venenosa, ela não se assustou e decidiu imobilizá-la por conta própria. O réptil foi colocado em um balde e mantido isolado enquanto a família aguardava a chegada da Polícia Ambiental. Apesar de ninguém ter se ferido ou machucado o bicho, as autoridades recomendam que a captura de animais silvestres seja sempre feita por profissionais treinados.

Nem Quézia, nem Hélida Regina Loreto Rangel, liderança comunitária da região, têm conhecimento de acidentes com cobras no bairro ou de relatos de pessoas picadas. Hélida também destacou que, além das cobras, saguis e saruês têm aparecido com frequência nas residências em Goiabeiras. "Toda a área no entorno da rua Desembargador Cassiano Castelo é uma reserva ambiental, jiboias são comuns", alertou.

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O auditor de atividades urbanas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, Peterson Jesus Martins, afirmou que ambos animais foram recolhidos e encaminhados ao Parque Municipal do Vale do Mulembá, em Joana D'Arc, na Capital.