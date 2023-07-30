Duas apostas do ES faturam mais de R$ 39 mil na quina da Mega-Sena

Dois apostadores do Espírito Santo quase ficaram milionários na noite deste sábado (29). Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.616 da Mega-Sena. A estimativa era de um prêmio em torno de R$ 40 milhões, mas ninguém levou a bolada para casa.
De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, foram 103 apostas que acertaram cinco dezenas, entre elas, as duas do Estado, registradas nas cidades de Vitória e Conceição do Castelo. Os ganhadores fizeram apostas simples. Cada um vai levar para casa R$ 39.221,73.
As dezenas sorteadas foram: 06-16-23-35-38-49. Para o próximo sorteio, que será na quarta-feira (2), o prêmio estimado será de R$ 50 milhões.
Ainda segundo a instituição, 6.817 apostas acertaram quatro dezenas, das quais 127 no Espírito Santo. O prêmio será de R$ 846,58 para cada. No Estado, os acertos ficaram entre apostas simples e bolão, na Grande Vitória e interior.