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Prêmio máximo acumulou

Duas apostas do ES faturam mais de R$ 39 mil na quina da Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (29), em São Paulo, e prêmio de R$ 40 milhões ficou acumulado

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2023 às 13:28
Bilhete de loteria: mega-sena
Bilhete de loteria: Mega-Sena Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa
Dois apostadores do Espírito Santo quase ficaram milionários na noite deste sábado (29). Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.616 da Mega-Sena. A estimativa era de um prêmio em torno de R$ 40 milhões, mas ninguém levou a bolada para casa. 
De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, foram 103 apostas que acertaram cinco dezenas, entre elas,  as duas do Estado, registradas nas cidades de Vitória e Conceição do Castelo. Os ganhadores fizeram apostas simples. Cada um vai levar para casa R$ 39.221,73.
As dezenas sorteadas foram: 06-16-23-35-38-49. Para o próximo sorteio, que será na quarta-feira (2), o prêmio estimado será de R$ 50 milhões.
Ainda segundo a instituição, 6.817 apostas acertaram quatro dezenas, das quais 127 no Espírito Santo. O prêmio será de R$ 846,58 para cada. No Estado, os acertos ficaram entre apostas simples e bolão, na Grande Vitória e interior.

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