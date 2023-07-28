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Loteria

Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 40 milhões no sábado (29)

O concurso sorteado nesta quinta (27), mas nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 07:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2023 às 07:50
Bilhete de loteria: mega-sena
Mega-Sena 2615 acumula e deve pagar R$ 40 milhões no sábado (29) Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa
A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (27) o concurso 2615 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio de R$ 32.349.603,79 acumulou. O previsto para o concurso do próximo sábado (29) é de R$ 40 milhões, caso uma aposta ganhe sozinha.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 05 - 07 - 22 - 23 - 41 - 59.
Segundo a Caixa, 82 apostas acertaram cinco números, e cada uma terá direito a quantia de R$ 37.333,91. Outras 5.737 apostas acertaram quatro números, e cada uma receberá R$ 762,31.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

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