Seis apostas do ES batem na trave e quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Seis apostas do Espírito Santo bateram na trave e quase dividiram o prêmio da Mega-Sena de R$ 68.239.150,14 sorteado na noite de terça-feira (25). As apostas feitas em Anchieta, Colatina, Dores do Rio Preto, João Neiva e duas na Serra acertaram a quina e vão receber valores entre R$ 18.624,27 e R$ 37.248,50.
Quem levou a melhor foram os apostadores de Salvador (BA), Taboão da Serra (SP) e de Contagem (MG) que vão receber, cada, R$ R$ 22.746.383,38.
As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 08 - 13 - 14 - 19 - 25. A quina registrou 251 apostas ganhadoras.
Já os 12.145 acertadores da quadra vão receber individualmente o prêmio de R$ 549,86. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (27), dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A estimativa de prêmio é R$ 33 milhões.