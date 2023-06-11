Três apostas do ES faturam mais de R$ 80 mil na quina da Mega-Sena

Bilhetes de aposta da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Três apostas feitas no Espírito Santo acertaram cinco números na Mega-Sena, no sorteio realizado no sábado (10), e vão receber R$ 83.945,89 cada. O prêmio máximo acumulou, pois nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. A estimativa para o próximo concurso, na quarta-feira (14), é de R$ 45 milhões em premiação.

Os números sorteados foram: 04-18-37-38-46-60. As três apostas premiadas do Espírito Santo com cinco acertos foram feitas em lotéricas de Domingos Martins, na Região Serrana, Aracruz, na Região Norte, e Guarapari, na Grande Vitória.

Ao todo, 40 apostadores de todo o Brasil acertaram cinco números e vão receber o prêmio de R$ 83.945,89 cada. Os sortudos do Espírito Santo fizeram apostas simples, de apenas seis números, que custam R$ 5.