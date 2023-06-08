Apostador do ES ganha mais de R$ 1,1 milhão na Lotofácil

Aposta vencedora da Lotofácil foi feita no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Um apostador de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, acertou 15 dezenas na Lotofácil e ganhou uma bolada de R$ 1.129.507,51 no sorteio realizado na quarta-feira (7) em São Paulo.

O jogador acertou 15 dezenas no concurso 2832, juntamente com outro apostador de Itaguá, no Rio de Janeiro, que também levou prêmio no mesmo valor. As duas apostas que vão dividir o prêmio milionário foram feitas na modalidade "simples", ou seja, com apenas 15 dezenas, que custa R$ 3.

Os números sorteados foram: 01-02-03-05-06-11-14-15-16-19-20-21-22-23-24.

A apostava vencedora de Baixo Guandu foi feita na Loterias Quemelli, de acordo com informações do site da Caixa.

Além dos dois jogadores que vão receber uma bolada milionária, outros 221 acertaram 14 números e vão levar R$ 2.143,28; 9.795 apostadores acertaram 13 dezenas e ganharão R$ 30. Mais 107.425 apostas acertaram 12 dezenas e vão levar R$ 12, enquanto que 645.367 apostadores acertaram 11 números e vão levar R$ 6 cada.