Dono de animais em situação de maus-tratos em Itapemirim é identificado

Os animais foram encontrados em situação precária, com muita pulga, carrapato e sujeira Crédito: Luiz Gonçalves

Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o delegado Djalma Pereira Lemos trouxe informações sobre o caso. “O dono dos animais, que nós não podemos chamar de tutor, haja visto que ele tinha esses animais praticamente abandonados, simplesmente colocava alimentação, mas não tinha qualquer afetividade com os mesmos”, pronunciou.

O delegado explicou que o inquérito policial também vai analisar se os animais eram usados para fins comerciais. “Se ele (o dono) tinha esses animais com interesse de fazer comercialização deles, o que certamente agravará as condições quando for apreciada na esfera judicial”, comentou.

Casa foi limpa

Nesta quinta-feira (9), a TV Gazeta Sul esteve no imóvel juntamente com a equipe de Meio Ambiente, e observou que o cenário era outro. Mesmo lacrada por ser um local de crime, a casa havia sido limpa. Enquanto que na quarta-feira (8), o local estava cheio de fezes de animais, carrapato, pulga e muita sujeita.

A casa, que estava cheia de sujeiras na quarta-feira (8), foi encontrada limpa nesta quinta-feira (9) Crédito: Luiz Gonçalves

Segundo o delegado, o fato do local ter sido mexido não interfere no caso. “Não, porque já está perpetuado, entretanto, se ele (responsável pelo local) fez isso para tentar mascarar a sua conduta, realmente pode ser entendido como um dolo maior, e esse dolo maior será avaliado com relação à penalização da conduta”, comunicou.

Destino do caso

Os animais foram retirados do imóvel para serem levados ao Centro de Controle de Zoonoses, onde vão passar por exames e, depois, serem colocados para adoção.

A equipe do Meio Ambiente esteve no local, nesta quinta-feira (9), para retirar os animais do imóvel Crédito: Luiz Gonçalves

De acordo a Polícia Civil , uma testemunha foi ouvida e liberada. O caso segue sob investigação. A pena para maus-tratos é de 2 a 5 anos prisão e multa. Quando o animal morre, a pena pode ser aumentada. “Os policias vão elaborar um laudo para que possamos instruir o procedimento de forma que a justiça tenha meios de punir rigorosamente o autor de atos dessa natureza”, acrescentou Djalma Pereira Lemos.

Para o diretor de fiscalização ambiental Gabriel Nascimento Ferreira, é importante que as pessoas denunciem casos de maus-tratos aos animais. “Temos o número 153 para que sejam realizadas as denúncias”, informou.

Relembre o crime

Diversos animais – sendo eles porquinho-da-índia, cachorros, cágados e coelhos – foram flagrados em situação de maus-tratos em uma casa no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (8). Segundo a prefeitura do município, no total foram encontrados 70 animais vivos e um morto.

O órgão disse que recebeu uma denúncia anônima, na tarde desta quarta (8), informando que desde terça-feira (7) havia um cachorro pendurado em um muro de casa, pela coleira. Diante disso, a Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim foi até o local e confirmou que o cão estava morto.