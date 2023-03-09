Diversos animais – sendo eles porquinho-da-índia, cachorros, cágados e coelhos – foram flagrados em situação de maus-tratos em uma casa no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (8). Segundo a prefeitura do município, no total foram encontrados 70 animais vivos e um morto.
O órgão disse que recebeu uma denúncia anônima, na tarde desta quarta (8), informando que desde terça-feira (7) havia um cachorro pendurado em um muro de casa, pela coleira. Diante disso, a Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim foi até o local e confirmou que o cão estava morto.
No mais, identificou que o imóvel era usado como uma espécie de “depósito de animais”. De acordo com a prefeitura, foram encontrados bichos feridos e em situação precária devido ao pouco espaço, além de muita pulga e carrapato.
O órgão ressaltou que maltratar animais, sejam eles domésticos, domesticados ou silvestres, é crime. A Polícia Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal foram acionadas para registro de ocorrência.
Animais são flagrados em situação de maus-tratos em Itapemirim
O proprietário do imóvel, que não reside na casa, não foi encontrado no local. Os animais serão transferidos para os locais adequados para tratamentos e acolhidos, de acordo com as necessidades de cada espécie.
Quantidade de animais
- Porquinho da índia: 4
- Cachorro vivo: 1
- Cachorro morto: 1
- Cágados: 2
- Coelhos adultos: 35
- Coelhos filhotes: 28
- Total: 70 vivos e 1 morto
Procurada, a Polícia Militar informou que somente prestou apoio na ocorrência. Já a Polícia Civil disse foi até o local e constatou a situação. “Os donos do animal não estavam no local e uma testemunha foi convidada ir na delegacia ,onde foi ouvida e liberada. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações”, divulgou, por meio de nota.