Diversos animais – sendo eles porquinho-da-índia, cachorros, cágados e coelhos – foram flagrados em situação de maus-tratos em uma casa no distrito de Itaipava, em Itapemirim , no Sul do Estado , nesta quarta-feira (8). Segundo a prefeitura do município, no total foram encontrados 70 animais vivos e um morto.

O órgão disse que recebeu uma denúncia anônima, na tarde desta quarta (8), informando que desde terça-feira (7) havia um cachorro pendurado em um muro de casa, pela coleira. Diante disso, a Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim foi até o local e confirmou que o cão estava morto.

No mais, identificou que o imóvel era usado como uma espécie de “depósito de animais”. De acordo com a prefeitura, foram encontrados bichos feridos e em situação precária devido ao pouco espaço, além de muita pulga e carrapato.

O órgão ressaltou que maltratar animais, sejam eles domésticos, domesticados ou silvestres, é crime. A Polícia Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal foram acionadas para registro de ocorrência.

Animais são flagrados em situação de maus-tratos em Itapemirim

O proprietário do imóvel, que não reside na casa, não foi encontrado no local. Os animais serão transferidos para os locais adequados para tratamentos e acolhidos, de acordo com as necessidades de cada espécie.

Quantidade de animais

Porquinho da índia: 4

Cachorro vivo: 1



Cachorro morto: 1



Cágados: 2



Coelhos adultos: 35



Coelhos filhotes: 28



Total: 70 vivos e 1 morto

