Dona de casa atropelada por ônibus em Vitória deixa quatro filhas

Erica Ludmila Silva de Jesus morreu atropelada por um ônibus do Transcol em Vitória Crédito: Leitor | Gazeta

A Gazeta e falou sobre o momento de dor que ele e a família estão passando. A dona de casa Erica Ludmila Silva de Jesus, de 31 anos, morta atropelada por um ônibus do Sistema Transcol na tarde de domingo (24) em Tabuazeiro, Vitória , deixou quatro filhas. Marido dela, o autônomo Renato Barbosa conversou com a reportagem dee falou sobre o momento de dor que ele e a família estão passando.

"Ela saiu de casa para ir até o caixa eletrônico pegar dinheiro para comprar comida para as crianças. Foi ficando tarde, ela não chegava, foi quando fiquei sabendo que essa tragédia tinha acontecido", relatou Renato.

Erica deixou filhas de 16, 8, 5 e 4 anos. Ela morava com a família em São Cristóvão, bairro vizinho a Tabuazeiro, onde o acidente aconteceu. Na ocasião, a Polícia Militar informou que "a vítima era uma mulher, aparentemente em situação de rua.

O homem, que conduzia um micro-ônibus, contou que fazia uma curva quando atingiu a mulher, que estava atravessando a rua. Ao perceber os ânimos exaltados dos populares, o motorista deixou o local e seguiu para a delegacia. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool".

O autônomo negou a informação de que a vítima estaria em situação de rua. "Ela era dona de casa, cuidava das crianças, tinha família. Um colega meu mostrou que o motorista pegou ela em cima da faixa, ele deve ter vindo em alta velocidade, porque ela foi arrastada para longe. Ele deu a versão dele, foi até a delegacia mas isso não pode ficar impune", desabafou.