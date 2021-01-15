Dois motociclistas morrem após acidente em rodovia de Vila Pavão

Dois motociclistas morreram em um acidente em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. Os veículos em que eles estavam colidiram no quilômetro 15, da ES 220, na noite desta quinta-feira (14). As vítimas foram identificadas como Missias Paulino Dias, 74 anos, e Artur de Souza Oliveira, 20 anos.
De acordo com a Polícia Militar, as motocicletas colidiram quando estavam passando por uma curva. As causas do acidente não foram informadas. O idoso estava seguindo para sentido a comunidade de Paulista e o jovem para a localidade de Todos os Santos.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.