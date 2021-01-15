Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia Crédito: João Henrique Castro

Um acidente com caminhão deixou vários bairros de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (15).

Quando veículo passava pela Avenida Sílvio Avidos, no bairro São Silvano, a lança do caminhão, uma espécie de braço, abriu e atingiu um poste.

Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia Crédito: João Henrique Castro

De acordo com o motorista, a peça abriu quando ele transitava pela avenida. Uma senhora fez sinal para a avisar e ele parou o veículo, momento em que atingiu o poste.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência. O poste atingiu a grade do estacionamento de um supermercado.

Com o acidente, alguns bairros precisaram ter o fornecimento de energia elétrica interrompido. A energia começou a ser reestabelecida ao longo da manhã. De acordo com a empresa Luz e Força Santa Maria, 19 unidades que permanecem sem abastecimento. O poste atingido já começou a ser trocado.

Equipes trabalham no local do acidente Crédito: João Henrique Castro

A situação também deixou várias empresas e estabelecimentos sem energia elétrica.

Além disso, o trânsito na avenida, uma das mais movimentadas do município, opera em meia pista. Agentes de trânsito da prefeitura estão no local para orientar os motoristas. O caminhão foi retirado algumas horas depois, mas o fluxo segue no sistema de meia pista.

Padaria sem energia em Colatina Crédito: João Henrique Castro

O QUE DIZ A EMPRESA DE ENERGIA

A Luz e Força Santa Maria informa que o acidente suspendeu o fornecimento de energia nos bairros São Silvano, Nossa Senhora Aparecida, José de Anchieta, Aeroporto e Lacê. Um poste foi danificado. Uma equipe da empresa já foi enviada ao local para isolamento da área e reparos.