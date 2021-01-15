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Acidente

Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia

Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência. O poste atingiu a grade do estacionamento de um supermercado na manhã desta sexta-feira (15)
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

15 jan 2021 às 08:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 08:58

Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia
Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia Crédito: João Henrique Castro
Um acidente com caminhão deixou vários bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (15).
Quando veículo passava pela Avenida Sílvio Avidos, no bairro São Silvano, a lança do caminhão, uma espécie de braço, abriu e atingiu um poste.
Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia
Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia Crédito: João Henrique Castro
De acordo com o motorista, a peça abriu quando ele transitava pela avenida. Uma senhora fez sinal para a avisar e ele parou o veículo, momento em que atingiu o poste.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência. O poste atingiu a grade do estacionamento de um supermercado.
Com o acidente, alguns bairros precisaram ter o fornecimento de energia elétrica interrompido. A energia começou  a ser reestabelecida ao longo da manhã. De acordo com a empresa Luz e Força Santa Maria, 19 unidades que permanecem sem abastecimento.  O poste atingido já começou a ser trocado. 
Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia
Equipes trabalham no local do acidente Crédito: João Henrique Castro
A situação também deixou várias empresas e estabelecimentos sem energia elétrica.
Além disso, o trânsito na avenida, uma das mais movimentadas do município, opera em meia pista. Agentes de trânsito da prefeitura estão no local para orientar os motoristas. O caminhão foi retirado algumas horas depois, mas o fluxo segue no sistema de meia pista. 
Caminhão derruba poste e bairros de Colatina ficam sem energia
Padaria sem energia em Colatina Crédito: João Henrique Castro

O QUE DIZ A EMPRESA DE ENERGIA

A Luz e Força Santa Maria informa que o acidente suspendeu o fornecimento de energia nos bairros São Silvano, Nossa Senhora Aparecida, José de Anchieta, Aeroporto e Lacê. Um poste foi danificado. Uma equipe da empresa já foi enviada ao local para isolamento da área e reparos.

Atualização

15/01/2021 - 11:58
Após a publicação desta matéria, a empresa Luz e Força Santa Maria informou que a energia começou a ser reestabelecida ao longo da manhã. O texto foi atualizado. 

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