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Tragédia

Irmãos do ES morrem em acidente na Bahia ao voltar do velório do pai

Frankilin Alves de Souza, de 40 anos, e Flávio Santos Souza, de 42, morreram na hora ao serem atingidos de frente por outro veículo; a irmã deles ficou ferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2024 às 19:30

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 19:30

Acidente envolveu dois carros
Carros envolvidos no acidente, no Sul da Bahia, ficaram destruídos Crédito: Redes sociais
Dois irmãos morreram na manhã do último sábado (6) em um acidente de carro na BR 101, no Sul da Bahia. Também estava no veículo uma jovem de 23 anos, irmã das vítimas, que ficou ferida. Eles voltavam para Vitória depois de terem acompanhado o velório e enterro do pai, na cidade de Santa Luzia, também no Estado baiano.
Franklin Alves de Souza, de 40 anos, e Flávio Santos Souza, de 42, morreram na hora quando o carro onde estavam foi atingido de frente por outro veículo, enquanto Franciele Rodrigues de Souza foi levada para o Hospital Regional de Eunápolis, onde está internada em estado grave. A batida aconteceu na região de Itapebi.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil da Bahia, os irmãos estavam em um Siena e foram atingidos de frente por um Ecosport, que estaria realizando uma ultrapassagem em uma curva, em local proibido de faixa contínua. Chovia na hora do acidente.
Os três irmãos foram para Santa Luzia, no Sul da Bahia, para o velório e enterro do pai. Eles voltavam para Vitória quando ocorreu o acidente. Os corpos das vítimas foram periciados pelo Instituto Médico Legal (IML) e liberados para serem trazidos para o Espírito Santo.
O motorista do outro carro, Vivaldo Costa Santos, de 37 anos, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo pelo delegado Euler Gonçalves, sem pagamento de fiança.
Vivaldo também seria do Espírito Santo e está internado no hospital público de Eunápolis, com escolta policial e à disposição da Justiça. Ele visitava familiares na região de Canavieiras, também no Sul da Bahia.
Com informações do G1 da Bahia.

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