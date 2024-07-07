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Rio Novo do Sul

Motociclista morre em acidente com caminhonete no ES e motorista é detido

Batida ainda feriu uma mulher, que estava na garupa da moto; condutor da caminhonete estava alcoolizado, conforme teste do bafômetro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jul 2024 às 13:25

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 13:25

Carro com a frente amassada e a moto ao fundo após acidente na BR 101
Carro com a frente amassada e a moto ao fundo após acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motociclista morreu e uma mulher que estava na garupa da moto ficou ferida em um acidente com uma caminhonete, no km 381 da BR 101, em Rio Novo do Sul,  Sul do Espírito Santo, na manhã de domingo (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica.
A PRF disse que a batida aconteceu por volta das 10h. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, teve o óbito confirmado no local. Já a mulher ferida foi socorrida por uma ambulância e levada para um hospital da região. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.
Em imagens, é possível ver a caminhonete branca com a frente do lado do motorista bastante amassada. Metros à frente estava a moto caída ao chão, e os ocupantes distantes, às margens da rodovia.
A pista ficou totalmente interditada das 11h50 até as 12h25, quando houve o trabalho da perícia. A BR 101 no trecho já está liberada para a passagem de veículos.
O corpo foi recolhido pela perícia da Polícia Científica e levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista que foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado. A corporação só sinalizou que ele tem 35 anos.

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