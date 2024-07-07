Motociclista morre em acidente com caminhonete no ES e motorista é detido

Carro com a frente amassada e a moto ao fundo após acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A PRF disse que a batida aconteceu por volta das 10h. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, teve o óbito confirmado no local. Já a mulher ferida foi socorrida por uma ambulância e levada para um hospital da região. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Em imagens, é possível ver a caminhonete branca com a frente do lado do motorista bastante amassada. Metros à frente estava a moto caída ao chão, e os ocupantes distantes, às margens da rodovia.

A pista ficou totalmente interditada das 11h50 até as 12h25, quando houve o trabalho da perícia. A BR 101 no trecho já está liberada para a passagem de veículos.