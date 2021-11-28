Dois detentos foragidos de MG são encontrados em Pequiá, no Sul do ES

Dois dos 13 foragidos do Presídio de Manhumirim, em Minas Gerais (MG), foram recapturados em Pequiá, distrito do município de Iúna, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (28).
A fuga aconteceu na madrugada deste domingo (28), entre 1h e 2h da madrugada. Os detentos estavam em uma cela com o total de 18 presos, e 13 deles conseguiram escapar por um buraco.
A informação é que o buraco foi feito na parede do presídio e na loja de móveis ao lado. Assim, os presidiários fugiram pelos fundos, margeando o rio. As roupas do presídio foram deixadas na margem durante o trajeto feito por eles.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que foram recapturados, até o momento, três dos 13 presos que fugiram do Presídio de Manhumirim.
As equipes da polícia foram mobilizadas para recapturar os detentos foragidos. Na cidade de Pequiá (ES), Matheus Henrique de Azevedo e Clayton de Souza, ambos de 19 anos, foram encontrados. Além deles, Carlos Roberth Martins da Cruz, de 35 anos, foi o terceiro detento recapturado.
As circunstâncias da fuga e possíveis responsabilidades serão apuradas por meio de um procedimento interno instaurado pela direção da unidade prisional. A corregedoria da Sejusp acompanha as investigações, e as forças de segurança permanecem empenhadas para recapturar os demais foragidos.
A LISTA DOS DETENTOS FORAGIDOS
- Antônio Marcos de Oliveira Amaro, 32 anos
- Carlos Roberth Martins da Cruz, 35 anos
- Clayton de Souza Silva, 19 anos
- Emerson Neves Berbe, 23 anos
- Jonas de Fátima Athayde, 19 anos
- Josimar Luiz Balmant, 24 anos
- Juliano Henrique Vieira, 22 anos
- Lucas de Souza Correia, 22 anos
- Marcos Moreira de Amorim, 21 anos
- Matheus Henrique de Azevedo Mendes Ker, 19 anos
- Paulo Costa, 21 anos
- Wanderson Evangelista Dias, 23 anos
- William Pimentel Amorim, 27 anos