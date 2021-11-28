Dois detentos foragidos de MG são encontrados em Pequiá, no Sul do ES

A fuga aconteceu na madrugada deste domingo (28), entre 1h e 2h da madrugada. Os detentos estavam em uma cela com o total de 18 presos, e 13 deles conseguiram escapar por um buraco.

A informação é que o buraco foi feito na parede do presídio e na loja de móveis ao lado. Assim, os presidiários fugiram pelos fundos, margeando o rio. As roupas do presídio foram deixadas na margem durante o trajeto feito por eles.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que foram recapturados, até o momento, três dos 13 presos que fugiram do Presídio de Manhumirim.

As equipes da polícia foram mobilizadas para recapturar os detentos foragidos. Na cidade de Pequiá (ES), Matheus Henrique de Azevedo e Clayton de Souza, ambos de 19 anos, foram encontrados. Além deles, Carlos Roberth Martins da Cruz, de 35 anos, foi o terceiro detento recapturado.

As circunstâncias da fuga e possíveis responsabilidades serão apuradas por meio de um procedimento interno instaurado pela direção da unidade prisional. A corregedoria da Sejusp acompanha as investigações, e as forças de segurança permanecem empenhadas para recapturar os demais foragidos.

A LISTA DOS DETENTOS FORAGIDOS