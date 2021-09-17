Dia Mundial da Limpeza: Vila Velha terá ações de coleta seletiva e reciclagem

O Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco de uma ação de conscientização da prefeitura Crédito: Fernando Madeira

Dia Mundial da Limpeza, celebrado neste sábado (18), a Prefeitura de No, celebrado neste sábado (18), aPrefeitura de Vila Velha vai realizar uma ação de conscientização voltada aos moradores do município. O objetivo, segundo a administração municipal, é chamar atenção para o problema ambiental causado pelos resíduos sólidos urbanos descartados de maneira irregular.

A ação será coordenada pelas secretarias de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e de Educação, buscando informar os moradores sobre a importância da separação correta de lixo para a coleta seletiva e reciclagem. Para isso, a prefeitura vai colocar ecopontos de coleta de lixo em alguns pontos no município. Eles ficarão disponíveis das 8h às 12h, nos seguintes locais:

Parque da Prainha

Praia da Costa (rua Gil Velozo com a rua Sergipe)

Praça do Ciclista (Praia de Itaparica)

Praça da Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares)

Praça de Esportes em Ilhas das Flores

AÇÕES CONCENTRADAS NA PRAINHA

Após as 12h, equipes da prefeitura vão levar todos os resíduos para o Parque da Prainha, onde será montado um mosaico. Ao mesmo tempo, será feita a limpeza de áreas naturais próximas à Prainha e o lixo coletado também será acrescentado ao mosaico.

Além disso, a prefeitura vai promover outras ações de educação ambiental. Confira abaixo a programação completa:

Confira a programação:

Das 8h às 12h:

Limpeza de área natural no parque, praia e gruta (a partir das 8h)

Presença de autoridades (10h)

Banda Marcial da UMEF "Leonel de Moura Brizola" (10h)

Mascote da Associação "Amigos da Jubarte" (10h)

Distribuição de revistinhas "Juntos pela Coleta Seletiva" – Codesa (10h)