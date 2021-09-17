Dia Mundial da Limpeza: Vila Velha terá ações de coleta seletiva e reciclagem

No Dia Mundial da Limpeza, celebrado neste sábado (18), a Prefeitura de Vila Velha vai realizar uma ação de conscientização voltada aos moradores do município. O objetivo, segundo a administração municipal, é chamar atenção para o problema ambiental causado pelos resíduos sólidos urbanos descartados de maneira irregular.
A ação será coordenada pelas secretarias de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e de Educação, buscando informar os moradores sobre a importância da separação correta de lixo para a coleta seletiva e reciclagem. Para isso, a prefeitura vai colocar ecopontos de coleta de lixo em alguns pontos no município. Eles ficarão disponíveis das 8h às 12h, nos seguintes locais:
- Parque da Prainha
- Praia da Costa (rua Gil Velozo com a rua Sergipe)
- Praça do Ciclista (Praia de Itaparica)
- Praça da Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares)
- Praça de Esportes em Ilhas das Flores
AÇÕES CONCENTRADAS NA PRAINHA
Após as 12h, equipes da prefeitura vão levar todos os resíduos para o Parque da Prainha, onde será montado um mosaico. Ao mesmo tempo, será feita a limpeza de áreas naturais próximas à Prainha e o lixo coletado também será acrescentado ao mosaico.
Além disso, a prefeitura vai promover outras ações de educação ambiental. Confira abaixo a programação completa:
Confira a programação:
Das 8h às 12h:
- Limpeza de área natural no parque, praia e gruta (a partir das 8h)
- Presença de autoridades (10h)
- Banda Marcial da UMEF "Leonel de Moura Brizola" (10h)
- Mascote da Associação "Amigos da Jubarte" (10h)
- Distribuição de revistinhas "Juntos pela Coleta Seletiva" – Codesa (10h)
Das 13h30 às 16h:
- Montagem do mosaico com resíduo recolhido (13h30 às 16h)
- Educação ambiental com Associações de Catadores de VV (Verde Vida e Revive)
- Ação da Associação Amigos do Jubarte – com o mascote da baleia (13h30 às 16h)
- Jogos recreativos/educativos (13:30h às 16h)
- Banda Marcial UMEF GRACIANO NEVES, Paul (14h às 15h)
- Ponto de recolhimento de vidro (8h às 16h)
- Ponto de Recolhimento de lixo eletrônico (8h às 16h)
- Ponto para doações de roupa (8h às 16h)
- Exposição “Resíduo Vira Arte” na Casa da Memória do artista Romário Batista (9h às 18h)