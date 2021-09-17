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Confira a programação

Dia Mundial da Limpeza: Vila Velha terá ações de coleta seletiva e reciclagem

O objetivo é chamar atenção dos moradores do município para os problemas ambientais causados pelo lixo urbano e orientar sobre coleta seletiva e reciclagem
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 set 2021 às 14:56

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 14:56

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
O Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco de uma ação de conscientização da prefeitura Crédito: Fernando Madeira
No Dia Mundial da Limpeza, celebrado neste sábado (18), a Prefeitura de Vila Velha vai realizar uma ação de conscientização voltada aos moradores do município. O objetivo, segundo a administração municipal, é chamar atenção para o problema ambiental causado pelos resíduos sólidos urbanos descartados de maneira irregular.
A ação será coordenada pelas secretarias de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e de Educação, buscando informar os moradores sobre a importância da separação correta de lixo para a coleta seletiva e reciclagem. Para isso, a prefeitura vai colocar ecopontos de coleta de lixo em alguns pontos no município. Eles ficarão disponíveis das 8h às 12h, nos seguintes locais:
  • Parque da Prainha
  • Praia da Costa (rua Gil Velozo com a rua Sergipe)
  • Praça do Ciclista (Praia de Itaparica)
  • Praça da Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares)
  • Praça de Esportes em Ilhas das Flores

AÇÕES CONCENTRADAS NA PRAINHA

Após as 12h, equipes da prefeitura vão levar todos os resíduos para o Parque da Prainha, onde será montado um mosaico. Ao mesmo tempo, será feita a limpeza de áreas naturais próximas à Prainha e o lixo coletado também será acrescentado ao mosaico. 
Além disso, a prefeitura vai promover outras ações de educação ambiental. Confira abaixo a programação completa:

Confira a programação:

Das 8h às 12h:
  • Limpeza de área natural no parque, praia e gruta (a partir das 8h)
  • Presença de autoridades (10h)
  • Banda Marcial da UMEF "Leonel de Moura Brizola" (10h)
  • Mascote da Associação "Amigos da Jubarte" (10h)
  • Distribuição de revistinhas "Juntos pela Coleta Seletiva" – Codesa (10h)
Das 13h30 às 16h:
  • Montagem do mosaico com resíduo recolhido (13h30 às 16h)
  • Educação ambiental com Associações de Catadores de VV (Verde Vida e Revive) 
  • Ação da Associação Amigos do Jubarte – com o mascote da baleia (13h30 às 16h)
  • Jogos recreativos/educativos (13:30h às 16h) 
  • Banda Marcial UMEF GRACIANO NEVES, Paul (14h às 15h)
  • Ponto de recolhimento de vidro (8h às 16h)
  • Ponto de Recolhimento de lixo eletrônico (8h às 16h)
  • Ponto para doações de roupa (8h às 16h)
  • Exposição “Resíduo Vira Arte” na Casa da Memória do artista Romário Batista (9h às 18h)

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