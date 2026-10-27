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Ponto facultativo e feriado

Dia do Servidor e Finados: veja o que funciona na Grande Vitória no feriadão de 4 dias

Ponto facultativo do Dia do Servidor foi transferido de quarta (28) para a sexta-feira (30). Na segunda (2), é Dia de Finados

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 19:44

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

27 out 2026 às 19:44
Sede da Prefeitura de Vitória: serviços municipais na Grande Vitória serão mantidos no feriadão Chico Guedes / Arquivo

A folga do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado nesta quarta-feira (28), foi transferida para sexta-feira (30). Com o feriado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (02), serão ao todo quatro dias de folga para boa parte do funcionalismo público. Os serviços públicos essenciais serão mantidos na Grande Vitória.


No Espírito Santo, o calendário de feriados e pontos facultativos do Poder Executivo estadual é estabelecido por decreto, considerando critérios de conveniência e oportunidade e garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Folga prolongada e pagamento antecipado

O ponto facultativo que celebra o Dia do Servidor Público é válido para os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.


O diretor do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindipúblicos), Iran Caetano, conta que a mudança de data contribuiu para o interesse do servidor, já que na sexta a folga beneficia mais para a organização do descanso familiar. Iran também comenta que, além de transferir a data do ponto facultativo, o Governo do Estado do Espírito Santo também antecipou o pagamento para o dia 28.


A secretaria informa que as unidades que funcionam em regime de escala ou desempenham atividades que não podem ser interrompidas manterão o atendimento durante o ponto facultativo, a fim de garantir a continuidade dos serviços essenciais à população.


As prefeituras também trabalharão em plantão especial. Veja a seguir quais serviços municipais da Grande Vitória funcionarão nos quatro dias de feriado prolongado, de sexta-feira a segunda.

Vitória

Defesa Civil: funcionará normalmente, em regime de plantão 24 horas, pelo telefone (27) 98125-0986.


Educação: as aulas na rede municipal de ensino de Vitória ocorrerão normalmente na sexta-feira (30), Dia do Servidor, uma vez que o ponto facultativo referente à data foi transferido para o Dia do Professor.


Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.


Pronto atendimento: Os pronto atendimentos (PAs) de São Pedro, localizado na rodovia Serafim Derenzi, e da Praia do Suá, situado na rua Almirante Tamandaré, funcionarão em regime de plantão 24 horas.


Atenção Psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também funcionarão em regime de plantão 24 horas.


Restaurante Popular: funcionará em horário normal, das 11h às 14h, para o almoço, e das 18h às 20h, para o jantar.


Conselho Tutelar: atuará em esquema de prontidão e realizará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.


Parques urbanos: na sexta-feira (30) e na segunda-feira (2), os parques urbanos funcionarão normalmente. Na próxima terça-feira (3), os parques estarão fechados para manutenção.


Parques naturais: funcionarão normalmente nesta sexta-feira (30), nesta segunda-feira (2), feriado de Finados, funcionarão das 8h às 17h. Na terça-feira (3), estarão fechados para manutenção.
Serra

Saúde: funcionarão as seguintes entidades:

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas.
  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), na Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.
  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no nível superior do Hospital Municipal Materno Infantil, na Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Contato: (27) 98166-1308.
  • Farmácia Central, localizada na Colina de Laranjeiras (mesmo pátio do Hospital Materno Infantil), com funcionamento 24 horas.
  • Vigilância Sanitária (denúncias): Contato: (27) 98166-1036.


Funeral de Auxílio: todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. Contato: (27) 98166-0814.


Conselho Tutelar: Plantão. Contato: (27) 98166-0515.


Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): funcionará das 7h às 18h. Contato: (27) 98166-0161. 


Abordagem Social: funcionará das 8h às 20h. Contato: (27) 98166-0494.


Disque-Silêncio: funcionará das 16h às 2h. Contato: (27) 99951-2321 


Fiscalização do Meio Ambiente: funcionará das 18h às 0h. Contato: (27) 99951-2321.


Fiscalização de Posturas: funcionará das 16h às 2h. Contato: (27) 99517-9126


Guarda Civil Municipal (GCM): contato pelo telefone (27) 3252-3711 ou pelo WhatsApp (27) 98166-0812.


Departamento de Operação de Trânsito (DOT): agentes trabalharão normalmente no monitoramento das vias. Contato pelo telefone (27) 3252-3711 ou pelo WhatsApp (27) 98182-0220 (das 7h às 22h).

Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Contato pelos telefones (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).


Serviços: funcionarão os serviços essenciais, como a coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Vila Velha

Saúde: Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.


Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.


Guarda Municipal: atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153.


Ouvidoria: atendimento pelos telefones 162 - 3149.7336 - 3149.7326, no horário das 8 às 18 horas, pelo site https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vila Velha ON (24 horas).


Posturas: plantão fiscal. Denúncias: 162 - 3149.7336 - 3149.7326 (Ouvidoria).


Fiscalização Ambiental: atendimento das 8 às 18 horas pelo telefone (27) 3149-7336 e a qualquer horário pelo site https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vila Velha ON.


Bem-Estar Animal: atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398 e a qualquer horário pelo site https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON.


Disque Silêncio – Denúncias: das 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336 e a qualquer horário pelo site https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vila Velha ON.


Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22 horas. Contato: (27) 99281 3444.


Conselho Tutelar: plantão 24 horas. Contato: (27) 99281-0936.


Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): funcionará sábado e feriados, das 12 às 18h. Contato: (27) 9883-5769.


Auxílio-Funeral: funcionará das 8h às 20h nos feriados e finais de semana. Contato: (27) 98814-0266. 


Serviços Urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região. 

Cariacica

Saúde: funcionarão as seguintes entidades:


  • PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): 24h.
  • PA de Bela Vista: 7h às 17h.
  • PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17h.
  • PA de Flexal (atendimento com clínico geral de segunda a domingo 24h/ atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19h).


Necrópole: funcionará das 7h às 18h, inclusive sábados, domingos e feriados. Contato: 3354-5415


Cemitérios: funcionará das 6h às 18h.


Conselho Tutelar: plantão 24h. Contatos: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.

 

Defesa Civil: plantão. Contato: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).


Serviços urbanos: as equipes responsáveis pela limpeza pública e pela coleta de lixo manterão as atividades regulares. 

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