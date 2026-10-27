Dia do Servidor e Finados: veja o que funciona na Grande Vitória no feriadão de 4 dias

Defesa Civil: funcionará normalmente, em regime de plantão 24 horas, pelo telefone (27) 98125-0986.





Educação: as aulas na rede municipal de ensino de Vitória ocorrerão normalmente na sexta-feira (30), Dia do Servidor, uma vez que o ponto facultativo referente à data foi transferido para o Dia do Professor.





Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.





Pronto atendimento: Os pronto atendimentos (PAs) de São Pedro, localizado na rodovia Serafim Derenzi, e da Praia do Suá, situado na rua Almirante Tamandaré, funcionarão em regime de plantão 24 horas.





Atenção Psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também funcionarão em regime de plantão 24 horas.





Restaurante Popular: funcionará em horário normal, das 11h às 14h, para o almoço, e das 18h às 20h, para o jantar.





Conselho Tutelar: atuará em esquema de prontidão e realizará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.





Parques urbanos: na sexta-feira (30) e na segunda-feira (2), os parques urbanos funcionarão normalmente. Na próxima terça-feira (3), os parques estarão fechados para manutenção.





Parques naturais: funcionarão normalmente nesta sexta-feira (30), nesta segunda-feira (2), feriado de Finados, funcionarão das 8h às 17h. Na terça-feira (3), estarão fechados para manutenção.