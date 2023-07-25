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Caíram de pedra

Desaparecidos no mar de Guarapari podem ser turistas mineiros, diz Bombeiros

Segundo os Bombeiros, uma das famílias dos desaparecidos foi obter informações sobre as buscas após perceberem que o parente não havia retornado para casa, em Minas Gerais.

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 12:49
Duas pessoas desparecem após caírem no mar na Praia de Pelotas, em Guarapari
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo continua as buscas pelos dois homens que desapareceram no mar de Guarapari após escorregarem ao tentarem atravessar de uma praia para outra pelas pedras no último domingo (23). Crédito: Reprodução
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo continua as buscas pelos dois homens que desapareceram no mar de Guarapari após escorregarem ao tentarem atravessar de uma praia para outra pelas pedras no último domingo (23). Segundo a corporação, os desparecidos podem ser dois mineiros, um da cidade de Barbacena e o outro, de Carandaí.
As idades e os nomes dos mineiros que podem ser os desaparecidos não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, os homens faziam parte de uma excursão de Minas Gerais que estava na cidade.
Os Bombeiros localizaram a excursão e entraram em contato com as famílias. Parentes dos homens ajudam na operação.
As buscas pelas vítimas foram retomadas na terça-feira (25) e os Bombeiros informaram que não foi possível a atuação dos mergulhadores no mar pelo terceiro dia, por se tratar de correnteza forte e local com muitas pedras. A busca continua apenas por terra.
Segundo a Prefeitura de Guarapari, as duas pessoas estavam tentando ir da Praia do Riacho para a Praia das Pelotas, pelas pedras, quando caíram no mar.
Um vídeo mostra uma placa alertando que a praia não tem guarda-vidas. Um outro vídeo mostra que o mar estava agitado no momento do acidente.
Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas por causa da correnteza e das pedras.
Os Bombeiros disseram que foram acionados para atender uma ocorrência de busca a afogados, por volta das 15h50 de domingo, na Praia das Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Dois homens estavam em cima de uma pedra, quando escorregaram e caíram no mar, desaparecendo em meio à correnteza.
As equipes foram ao local e iniciaram as buscas, sendo feitas de maneira visual e superficial, tendo em vista a falta de condições para atuação da equipe de mergulho. As vítimas ainda não foram localizadas, nem nenhum pertence delas foi encontrado.
*Com informações do g1ES

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