A onça-parda é um dos maiores felinos que habitam a América Latina Crédito: Ondrej Chvatal / Shutterstock.com

Your browser does not support the audio element. Defesa Civil de Iconha pede que população não tente matar onça

Além de redobrar a atenção e permanecer dentro de casa, por conta do aparecimento de uma onça nesta semana na comunidade de Bom Destino , na zona rural de Iconha, no Sul do Espírito Santo, a Defesa Civil do município pede para que os moradores não tentem capturar ou matar o animal.

O pedido foi feito pela coordenadora Nelsani Maria Rego, por meio de um vídeo, divulgado nesta terça-feira (07) pela prefeitura de Iconha . Pelo menos dois moradores da localidade teriam visto a onça, nessa segunda (06).

O animal, segundo a prefeitura, continua sendo procurado e não há registro de ataques do felino. A gente pede que ninguém mate esse animal, pois é crime matar. Pedimos que fiquem atentos, disse.

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Enquanto a onça não é capturada, a orientação do órgão é que as pessoas fiquem atentas e dentro de casa. De acordo com a prefeitura, a Polícia Militar Ambiental foi ao local e vai tentar capturar a onça. Quando isso acontecer, a onça será encaminhada para um local especializado e depois reintroduzida na natureza.

Matar qualquer animal silvestre é um crime ambiental, com pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa.

ONÇA PARDA

A onça-parda é o segundo maior felino do Brasil, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do governo brasileiro. Segundo estudo do instituto, esse animal existe em diferentes habitats, desde florestas até formações de savanas e, eventualmente, em ambientes alterados como plantações e pastagens.