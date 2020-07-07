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Defesa Civil de Iconha pede que população não tente matar onça

Animal foi visto por pelo menos dois moradores da localidade de Bom Destino, na zona rural do município, nesta semana; matar  animal silvestre é crime ambiental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:27

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:27

A onça-parda é um dos maiores felinos que habitam a América Latina
A onça-parda é um dos maiores felinos que habitam a América Latina Crédito: Ondrej Chvatal / Shutterstock.com
Defesa Civil de Iconha pede que população não tente matar onça
Além de redobrar a atenção e permanecer dentro de casa, por conta do aparecimento de uma onça nesta semana na comunidade de Bom Destino, na zona rural de Iconha, no Sul do Espírito Santo, a Defesa Civil do município pede para que os moradores não tentem capturar ou matar o animal.
O pedido foi feito pela coordenadora Nelsani Maria Rego, por meio de um vídeo, divulgado nesta terça-feira (07) pela prefeitura de Iconha. Pelo menos dois moradores da localidade teriam visto a onça, nessa segunda (06).

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O animal, segundo a prefeitura, continua sendo procurado e não há registro de ataques do felino. A gente pede que ninguém mate esse animal, pois é crime matar. Pedimos que fiquem atentos, disse.
Enquanto a onça não é capturada, a orientação do órgão é que as pessoas fiquem atentas e dentro de casa. De acordo com a prefeitura, a Polícia Militar Ambiental foi ao local e vai tentar capturar a onça. Quando isso acontecer, a onça será encaminhada para um local especializado e depois reintroduzida na natureza.
Matar qualquer animal silvestre é um crime ambiental, com pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa.

ONÇA PARDA

A onça-parda é o segundo maior felino do Brasil, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do governo brasileiro. Segundo estudo do instituto, esse animal existe em diferentes habitats, desde florestas até formações de savanas e, eventualmente, em ambientes alterados como plantações e pastagens.
Atualmente, tem sido cada vez mais frequentes os relatos de aproximação desse animal com o homem. Diferente dos grandes felinos, como a onça, a onça-parda não urra, emite som como um miado. Além do tamanho, podendo chegar a 2,75 metros e pesar até 70 kg, chama atenção por sua agilidade. Consegue realizar grandes saltos e atingir grandes velocidades em distâncias curtas.

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