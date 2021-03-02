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Criança prende dedo no ralo e Corpo de Bombeiros é acionado no ES

A corporação compartilhou um vídeo da ocorrência no Instagram, informando que casos como este são comuns

Publicado em 01 de Março de 2021 às 23:11

Publicado em 

01 mar 2021 às 23:11
Criança prende dedo no ralo do banheiro e és
Criança prende dedo no ralo do banheiro e és Crédito: @bombeiromilitares | Instagram
Uma família passou por um susto após uma criança prender o dedo no ralo de um banheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem de A Gazeta, mas não informou em qual cidade e quando o fato aconteceu.
A corporação compartilhou a informação no Instagram, informando que casos como este são comuns. "É normal a curiosidade das crianças, principalmente quando são muito novas. Em nossos quartéis, é muito comum que pais cheguem preocupados com os filhos com algum objeto preso no dedo. Os mais corriqueiros são ralos e anéis", diz o post.
A equipe relata ainda que a fragilidade do corpo da criança ainda torna o procedimento de retirada do objeto muito delicado e técnico, mas garante que os militares também são treinados para este tipo de situação.
"O pequeno Miguel agora está muito bem, e no final ganhou até uma foto com capacete de bombeiro. Sempre que for preciso, nos acione no 193. Estamos sempre prontos para atender a sociedade capixaba", finaliza.

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