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Perdeu o freio

Criança fica ferida após carro invadir quintal de casa em Cachoeiro

Maria Antônia Leitão, de 7 anos, estava brincando sozinha no quintal quando o acidente aconteceu nesta terça-feira (19), no bairro Gilson Carone. “Eu não vi. Eu pulei o muro. Só lembro disso”, contou a criança
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

20 jan 2021 às 11:35

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:35

O carro, sem o motorista, desceu uma ladeira e quase atropelou uma criança
Criança fica ferida após carro perder o freio e invadir quintal de uma casa em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma menina de 7 anos ficou ferida nesta terça-feira (20) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após um carro descer uma ladeira e invadir o quintal de uma casa no bairro Gilson Carone. O veículo, que estava sem motorista, quebrou uma árvore e bateu em outra.
Maria Antônia Leitão, de 7 anos, estava brincando sozinha no quintal e contou que só lembra de ter corrido e pulado um muro para não ser atropelada pelo carro. “Eu não vi. Eu pulei o muro. Só lembro disso”, disse a criança.
A avó de Maria Antônia, Rita Leitão, disse que ficou muito assustada com o acidente, principalmente quando viu o machucado na neta. Ela explicou que pensou que poderia ter acontecido algo mais grave, já que o local onde o carro passou é exatamente onde as crianças brincam diariamente.
“Ela conseguiu pular o muro, mas nem viu como. Eu olhei para o rosto dela e estava sangrando. Eu falei: meu Deus do céu, minha neta se machucou. Aí eu entrei em mais desespero ainda. Tem brinquedo deles ali. Eu tirei o dia para fazer as capinhas das minhas almofadas. Poderia estar aqui também com eles na hora”, contou Rita.
O dono do veículo não quis se identificar, mas contou que na hora do acidente ele estava na casa do irmão e o carro estava estacionado em uma ladeira. Quando ele escutou o barulho do alarme, o carro já havia descido.
O carro, sem o motorista, desceu uma ladeira e quase atropelou uma criança
Criança fica ferida após carro perder o freio e invadir quintal de uma casa em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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