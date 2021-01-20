Criança fica ferida após carro invadir quintal de casa em Cachoeiro

Criança fica ferida após carro perder o freio e invadir quintal de uma casa em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma menina de 7 anos ficou ferida nesta terça-feira (20) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , após um carro descer uma ladeira e invadir o quintal de uma casa no bairro Gilson Carone. O veículo, que estava sem motorista, quebrou uma árvore e bateu em outra.

Maria Antônia Leitão, de 7 anos, estava brincando sozinha no quintal e contou que só lembra de ter corrido e pulado um muro para não ser atropelada pelo carro. “Eu não vi. Eu pulei o muro. Só lembro disso”, disse a criança.

A avó de Maria Antônia, Rita Leitão, disse que ficou muito assustada com o acidente, principalmente quando viu o machucado na neta. Ela explicou que pensou que poderia ter acontecido algo mais grave, já que o local onde o carro passou é exatamente onde as crianças brincam diariamente.

“Ela conseguiu pular o muro, mas nem viu como. Eu olhei para o rosto dela e estava sangrando. Eu falei: meu Deus do céu, minha neta se machucou. Aí eu entrei em mais desespero ainda. Tem brinquedo deles ali. Eu tirei o dia para fazer as capinhas das minhas almofadas. Poderia estar aqui também com eles na hora”, contou Rita.

O dono do veículo não quis se identificar, mas contou que na hora do acidente ele estava na casa do irmão e o carro estava estacionado em uma ladeira. Quando ele escutou o barulho do alarme, o carro já havia descido.