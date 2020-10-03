Criança faz teste de Covid-19, mas hospital do ES não divulga resultado

De acordo com a mãe, ninguém entrou em contato para avisar do possível erro. "Deveriam ter pedido para repetir, enquanto ainda estava no prazo. Até medicado como se fosse Covid o meu filho foi, com Azitromicina e Aerolin. Mas quando passam mais de 10 dias, pode ser que estava contaminado e não acuse mais pelo exame. Quando consegui falar com o hospital é que a atendente me informou da situação e disse que era pra terem entrado em contato. Agora já se extinguiu o prazo. Eu certamente não fui a única que esteve lá e que teve exame pra ser levado ao laboratório. Até hoje não sei se meu filho teve ou não a doença, se teve uma alergia, crise asmática ou qualquer outra coisa", afirmou.