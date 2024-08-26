Criança de 3 anos morre após ser picada por escorpião em São Mateus

Vítima de picada de escorpião foi socorrida para dois hospitais, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Conforme a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a menina teria sido picada quando estava dormindo. A criança acordou chorando, com dor. Vizinhos relataram que o pai da menina ligou para o gerente da fazenda pedindo ajuda. A família mora há pouco tempo na região, vinda de Jaguaré. "Nos ligaram, pedindo socorro, porque ela teria sido picada. Levamos ela até o hospital, em Pinheiros, que depois levaram para São Mateus. Ela foi piorando, piorando e à noite começou a dar parada cardíaca. Estamos todos comovidos. As crianças adoravam ela no colégio", disse o gerente.

Ainda segundo os moradores do local, tem aparecido vários escorpiões na região todos os dias, mas essa é a primeira vez que souberam de uma morte causada por picada. Eles contam que por dia são vistos de quatro a cinco animais.

A Sesa informou, em nota, que foi notificada sobre um acidente por escorpião no Norte do Estado no sábado (24) e o caso está sendo acompanhado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox-ES). “A Sesa esclarece, ainda, que conforme normativas médicas e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não divulga informações sobre pacientes atendidos nas unidades hospitalares estaduais. As informações sobre prontuário e estado de saúde são repassadas exclusivamente para familiares e/ou responsáveis legais”, finalizou.