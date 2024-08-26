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Norte do ES

Criança de 3 anos morre após ser picada por escorpião em São Mateus

Caso é investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); menina estava internada em um hospital do município e o óbito ocorreu na madrugada de domingo (25)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 ago 2024 às 11:50

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 11:50

Vítima de picada de escorpião foi socorrida para dois hospitais, mas não resistiu
Vítima de picada de escorpião foi socorrida para dois hospitais, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma menina de três anos morreu com suspeita de ter sido picada por um escorpião na fazenda onde mora no distrito de Itauninhas, em São MateusNorte do Espírito Santo. O caso é investigado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Maryah de Oliveira Ouverney Brito foi socorrida no sábado (24) e levada para um hospital de Pinheiros (que era mais perto do local onde a família mora), mas depois foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde acabou morrendo, na madrugada de domingo (25).
Conforme a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a menina teria sido picada quando estava dormindo. A criança acordou chorando, com dor. Vizinhos relataram que o pai da menina ligou para o gerente da fazenda pedindo ajuda. A família mora há pouco tempo na região, vinda de Jaguaré. "Nos ligaram, pedindo socorro, porque ela teria sido picada. Levamos ela até o hospital, em Pinheiros, que depois levaram para São Mateus. Ela foi piorando, piorando e à noite começou a dar parada cardíaca. Estamos todos comovidos. As crianças adoravam ela no colégio", disse o gerente.
Ainda segundo os moradores do local, tem aparecido vários escorpiões na região todos os dias, mas essa é a primeira vez que souberam de uma morte causada por picada. Eles contam que por dia são vistos de quatro a cinco animais.
A Sesa informou, em nota, que foi notificada sobre um acidente por escorpião no Norte do Estado no sábado (24) e o caso está sendo acompanhado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox-ES). “A Sesa esclarece, ainda, que conforme normativas médicas e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não divulga informações sobre pacientes atendidos nas unidades hospitalares estaduais. As informações sobre prontuário e estado de saúde são repassadas exclusivamente para familiares e/ou responsáveis legais”, finalizou.
O corpo da menina foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser examinado, e depois liberado aos familiares.

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